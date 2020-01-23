Ходил за грибами: в Израиле школьник нашел древнее византийское надгробие

Израильский школьник Став Меир ходил с семьей собирать грибы, но нашел византийский памятник, которому около 1500 лет. Парня наградили почетной грамотой.

Событие произошло неподалеку Кейсарии, что на побережье Средиземного моря, пишет The Times of Israel.

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Я сразу понял, что это что-то древнее. Я изучал археологию в школе вместе с Управлением древностей Израиля (IAA), поэтому я легко могу определить древности, если увижу их,

– рассказал школьник.

По словам археолога доктора Питера Гендельмана, мраморная плита имеет размер книги и является надгробием. По предварительной экспертизе на надгробии написано имя Анастасия или Анастасий.



Табличка имеет высокую ценность / фото: The Times of Israel

Плита имеет высокое качество, которое "указывает на богатый статус погребенного человека, а также обычаи и верования жителей Кейсарии в византийский период"

IAA гордится хорошим поведением Става и фактическим применением знаний, которые он получил в классе. Мы наградили Става Почетной грамотой и приедем к нему в класс на специальный урок, посвященный открытию, которое он сделал,

– рассказал районный археолог IAA в Хайфе Карем Саид.

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Сколько учеников учатся в школах Израиля?Всего в израильских школах учатся более 1 миллиона учеников.