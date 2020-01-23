Ходив по гриби: в Ізраїлі школяр знайшов стародавній візантійський надгробок

Ізраїльський школяр Став Меїр ходив із сім'єю збирати гриби, проте знайшов візантійський надгробок, якому близько 1500 років. Хлопця нагородили почесною грамотою.

Подія сталась неподалік Кейсарії, що на узбережжі Середземного моря, пише The Times of Israel.

Вас зацікавить: Американський школяр виявив нову планету на третій день стажування в NASA

Я відразу зрозумів, що це щось давнє. Я вивчав археологію в школі разом з Управлінням старожитностей Ізраїлю (IAA), тому я легко можу визначити старожитності, якщо побачу їх,

– розповів школяр.

За словами археолога доктора Пітера Гендельмана, мармурова плита має розмір книги і є надгробком. За попередньою експертизою на надгробку написане ім'я Анастасія або Анастасій.



Табличка має високу цінність / фото: The Times of Israel

Плита має високу якість, яка "вказує на багатий статус похованої людини, а також звичаї і вірування жителів Кейсарії у візантійський період"

IAA пишається гарною поведінкою Става і фактичним застосуванням знань, які він отримав у класі. Ми нагородили Става Почесною грамотою та приїдемо до нього в клас на спеціальний урок, присвячений відкриттю, яке він зробив,

– розповів районний археолог IAA в Хайфі Карем Саїд.

Читайте також: Школяр пішов за грибами та опинився на дереві

Скільки учнів навчаються в школах Ізраїлю?Загалом в ізраїльських школах вчаться понад 1 мільйон учнів.