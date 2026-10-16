"Холостячка" возвращается на экраны: а как правильно называть незамужнюю женщину на украинском языке

Когда речь идет о мужчине, который не женат, его можно назвать холостяком или неженатым. А как быть с женщиной? "Холостячка" звучит привычно, особенно после появления одноименного телешоу. Однако вокруг этого слова ведутся лингвистические споры.

Разбираемся, действительно ли это слово чуждо украинскому языку и какие еще названия могут пригодиться, со ссылкой на Slovnyk.me.

Можно ли на украинском языке сказать "холостячка"?

Романтическое шоу "Холостячка" возвращается на украинские экраны. Но пока зрители ждут новый сезон, можно разобраться и в языковом вопросе: действительно ли слово "холостячка" украинское? И как еще назвать женщину, которая не состоит в браке?

Слово "холостячка" действительно существует в украинском языке. Оно зафиксировано в орфографическом словаре и в "Словаре украинского языка" в 20 томах со значением – "женский род слова "холостяк"". То есть это не просто случайная калька, появившаяся в разговорной речи под влиянием русского языка.

В то же время вокруг слова "холостяк" и его женской формы ведутся языковые дискуссии. Например, языковед Александр Авраменко советует вместо этого называть неженатого мужчину "парубком" или "неженатым".

Поэтому важно различать две вещи: слово может быть зафиксировано в словарях, но в определенном контексте мы можем выбрать более точный или стилистически уместный эквивалент.

Интересно, что большинство онлайн-корректоров отмечают слово "холостячка" как ошибку и предлагают заменить его другими вариантами.

Как еще можно назвать женщину, не состоящую в браке?

В украинском языке есть несколько вариантов, и выбор зависит от того, что именно мы хотим сказать.

Дівчина – молодая незамужняя женщина.

– молодая незамужняя женщина. Есть и народное слово – "невіддана ".

". Незаміжня жінка – нейтральный и понятный вариант. Подойдет для объяснений, официальных текстов и анкет.

– нейтральный и понятный вариант. Подойдет для объяснений, официальных текстов и анкет. Неодружена жінка – также нормативное словосочетание, которое прямо указывает на то, что женщина не состоит в браке.

– также нормативное словосочетание, которое прямо указывает на то, что женщина не состоит в браке. Холостячка – слово из словаря, которое часто употребляется в разговорной речи и СМИ. Оно имеет выразительный оттенок, особенно в контексте романтических отношений.

– слово из словаря, которое часто употребляется в разговорной речи и СМИ. Оно имеет выразительный оттенок, особенно в контексте романтических отношений. "Панна" или "панянка" – традиционное обращение к молодой незамужней женщине, однако сегодня оно может звучать несколько старомодно или торжественно.

А вот "самотня жінка" – не всегда точный эквивалент. Одиночество может означать отсутствие близких отношений или чувство изолированности, а не обязательно отсутствие брака.

Есть и важный нюанс: слова "неодружена" и "незаміжня" описывают семейное положение, но не говорят о том, есть ли у человека партнер. Женщина может не состоять в браке и в то же время находиться в отношениях.

А при чем здесь шоу "Холостячка"?

Название популярного романтического реалити-шоу сделало слово "холостячка" еще более узнаваемым. В программе незамужняя известная женщина знакомится с мужчинами и пытается найти человека, с которым захочет построить отношения.

Первой героиней украинской "Холостячки" стала актриса Ксения Мишина, которая участвовала в первом сезоне 2020 года. Во втором сезоне, вышедшем в 2021 году, любовь искала певица Злата Огневич.

А теперь проект возвращается после длительного перерыва. 15 октября 2026 года телеканал СТБ объявил новую героиню третьего сезона – актрису Антонину Хижняк, известную по роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша". Телеканал также начал поиск мужчин, желающих познакомиться с актрисой. Дата премьеры на момент объявления еще не сообщалась.

Украинские "Холостячки" / Коллаж 24 Канала, фото СТБ

Итак, название шоу вполне понятно зрителям, но это не означает, что во всех ситуациях нужно использовать именно слово "холостячка".

Так как же говорить правильно?

Если речь идет о семейном положении, можно сказать "неодружена жінка" или "незаміжня жінка". Если же нужно короткое, привычное слово, "холостячка" также имеет словарное подтверждение, но не для официальных документов.

Язык не всегда требует отказываться от знакомого слова только потому, что оно напоминает аналог из другого языка. Важно проверять его по словарям, понимать значение и учитывать контекст.

Поэтому "холостячка" – не то слово, которое нужно безоговорочно исключать из украинской речи. Но если мы хотим выразиться нейтрально и точно, у нас есть простые эквиваленты – "неодружена" та "незаміжня жінка".