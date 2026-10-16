Розбираємося, чи справді воно чуже українській мові та які ще назви стануть у пригоді, з посиланням на Slovnyk.me.

Чи можна українською сказати "холостячка"?

Романтичне шоу "Холостячка" повертається на українські екрани. Та поки глядачі чекають на новий сезон, можна розібратися й у мовному питанні: чи справді слово "холостячка" українське? І як іще назвати жінку, яка не перебуває у шлюбі?

Слово "холостячка" справді є в українській мові. Воно зафіксоване в орфографічному словнику та в Словнику української мови у 20 томах зі значенням – "жіночий рід слова "холостяк"". Тобто це не просто випадкова калька, яка з’явилася в розмовах під впливом російської.

Водночас навколо слова "холостяк" і його жіночої форми точаться мовні дискусії. Наприклад, мовознавець Олександр Авраменко радить натомість називати неодруженого чоловіка "парубком" або "неодруженим".

Тож важливо розрізняти дві речі: слово може бути зафіксоване в словниках, але в певному контексті ми можемо обрати точніший або стилістично доречніший відповідник.

Цікаво, що більшість онлайн-коректорів позначають слово "холостячка" як помилку й пропонують замінити його іншими варіантами.

Як іще назвати жінку, яка не перебуває у шлюбі?

Українська мова має кілька варіантів, і вибір залежить від того, що саме хочемо сказати.

Дівчина – молода незаміжня особа жіночої статі.

– молода незаміжня особа жіночої статі. Є і народне слово – невіддана .

. Неодружена жінка – нейтральний і зрозумілий варіант. Підійде для пояснень, офіційних текстів та анкет.

– нейтральний і зрозумілий варіант. Підійде для пояснень, офіційних текстів та анкет. Незаміжня жінка – також нормативне словосполучення, яке прямо вказує на те, що жінка не перебуває в шлюбі.

– також нормативне словосполучення, яке прямо вказує на те, що жінка не перебуває в шлюбі. Холостячка – словникове слово, яке часто вживають у розмовному мовленні та медіа. Воно має виразний відтінок, особливо в контексті романтичних стосунків.

– словникове слово, яке часто вживають у розмовному мовленні та медіа. Воно має виразний відтінок, особливо в контексті романтичних стосунків. Панна чи панянка – традиційне звертання до молодої незаміжньої жінки, однак сьогодні воно може звучати дещо старомодно або урочисто.

А от "самотня жінка" – не завжди точний відповідник. Самотність може означати відсутність близьких стосунків або відчуття ізольованості, а не обов’язково відсутність шлюбу.

Є й важливий нюанс: слова "неодружена" та "незаміжня" описують сімейний стан, але не розповідають, чи має людина партнера. Жінка може не перебувати в шлюбі й водночас бути в стосунках.

А до чого тут шоу "Холостячка"?

Назва популярного романтичного реаліті зробила слово "холостячка" ще впізнаванішим. У програмі незаміжня відома жінка знайомиться з чоловіками й намагається знайти людину, з якою захоче побудувати стосунки.

Першою героїнею української "Холостячки" стала акторка Ксенія Мішина, яка брала участь у першому сезоні 2020 року. У другому сезоні, що вийшов 2021 року, кохання шукала співачка Злата Огнєвіч.

А тепер проєкт повертається після тривалої перерви. 15 жовтня 2026 року телеканал СТБ оголосив нову героїню третього сезону – акторку Антоніну Хижняк, відому за роллю Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша". Телеканал також розпочав пошук чоловіків, які хочуть познайомитися з акторкою. Дату прем’єри на момент оголошення ще не повідомили.

Українські "Холостячки" / Колаж 24 Каналу, фото СТБ

Отже, назва шоу цілком зрозуміла глядачам, але вона не означає, що в усіх ситуаціях потрібно використовувати саме слово "холостячка".

То як говорити правильно?

Якщо йдеться про сімейний стан, можна сказати "неодружена жінка" або "незаміжня жінка". Якщо ж потрібне коротке, звичне слово, "холостячка" також має словникове підтвердження, але не для офіційних документів.

Мова не завжди вимагає відмовлятися від знайомого слова лише тому, що воно нагадує відповідник з іншої мови. Важливо перевіряти його за словниками, розуміти значення та враховувати контекст.

Тож "холостячка" – не слово, яке потрібно беззастережно викреслювати з українського мовлення. Але якщо хочемо висловитися нейтрально й точно, маємо прості відповідники – "неодружена" та "незаміжня жінка".