Он учитель и эксперт по общему среднему образованию. Что рассказал о новом должностном лице МОН глава министерства Оксен Лисовой, читайте дальше.

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Игорь Хворостяный – новый руководитель директората школьного образования МОН

Хворостяный за последние четыре года возглавлял языковой компонент Финского проекта поддержки реформы НУШ "Учимся вместе". Проект был направлен на профессиональное развитие учителей, популяризацию образования и развитие образовательной среды.

Чиновник также учительствовал, работал заместителем по научно-методической работе в Украинском гуманитарном лицее Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и был руководителем старшей школы НПК "Новопечерская школа".

В соавторстве разрабатывал госстандарты образования, учебники, пособия и онлайн-курсы по украинскому языку и литературе.

В Минобразования Хворостяный будет работать над формированием и усовершенствованием государственной политики, стратегическим планированием, координацией всех ключевых партнеров и стейкхолдеров сферы, уточнил Лисовой.

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Какие ротации прошли в руководстве Минобразования