Как развлечь ребенка, если нет света: 40 лучших игр

Особенно тяжело находиться в темноте детям. Чтобы отвлечь их от мыслей и страхов, важно знать интересные игры. Интересную подборку читайте в материале 24 канала.

Важно Как родителям поддержать детей, которые бояться темноты: полезные советы

Игры в темноте для детей всех возрастов