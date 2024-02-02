Имеют ли право ученики и учителя на переменах общаться на русском

Ученики и учителя в Украине во время образовательного процесса должны общаться только на украинском языке. То есть не только на уроках.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что обращался в Минобразования Украины за разъяснением, что следует называть “языком образовательного процесса”. МОН составило соответствующие рекомендации.

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На каком языке в школе должны говорить ученики и педагоги

Минобразования подтвердило, что и уроки, и перерывы, и разговоры в столовой, во время кружков, занятий спортом, проведения воспитательных часов и родительских собраний – все это является учебным процессом. То есть общение в пределах этого времени должно происходить на украинском языке.

Образовательный процесс происходит не только на уроках, поэтому учителя в школе должны общаться на государственном языке, независимо от того, на каком языке они разговаривают дома. Школа является архитектором нашего будущего. Поэтому учебные заведения – не место для двойных стандартов или любых языковых спекуляций,

– подчеркнул Креминь.

Но добавил, что с особым вниманием надо относиться к детям, которые стали вынужденными переселенцами. Языковой омбудсмен считает, что, если родители общаются на негосударственном дома, ребенку может быть сложно в школе. И отмечает, что каждый регион Украины имеет свои диалектизмы. Поэтому не стоит допускать травли на языковой почве.

Уполномоченный также отметил, что смотрит на педагогов, которые своим стремлением к самообучению и совершенствованию профессионализма является примером для учеников и их родителей.

Ранее Тарас Креминь также рассказал, можно ли назвать украинцами тех, кто говорит на русском.