В ЛНУ имени Ивана Франко состоялась инаугурация нового ректора
- Роман Гладышевский официально стал новым ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко.
- 20 июня в вузе проходила его инаугурация.
Около месяца назад Львовский национальный университет имени Ивана Франко получил нового ректора. Им стал Роман Гладышевский, который был проректором вуза по научной работе.
Сегодня, 20 июня, происходила инаугурация новоизбранного ректора. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
К теме ЛНУ имени Ивана Франко получил нового ректора
Роман Гладышевский официально стал ректором ЛНУ
Чиновник отметил, что Гладышевский – ученый мирового уровня, человек, который знает университет не извне, а изнутри. Он десятилетиями формировал академическую среду – во Львове, Женеве, Савуа, в украинской и международной науке. Поэтому он сможет совместить традиции Франкового университета с вызовами современности.
Предыдущий ректор – Владимир Мельник – официально передал полномочия своему преемнику.
Отметим, что 66-летний Роман Гладышевский происходит из семьи химиков. С 2014 года до февраля 2025 года он был проректором ЛНУ по научной работе. Подробно о его биографии читайте по ссылке.
- Напомним также, что нового ректора в этом году выбрали и в Национальном университете "Львовская политехника". Впервые этот вуз возглавила женщина – Наталья Шаховская. Ее инаугурация состоялась 29 мая. Шаховская – 46-летняя доктор технических наук, основательница кафедры систем искусственного интеллекта и директор Института компьютерных наук и информационных технологий. Входит в топ самых цитируемых ученых мира.