Индонезиец Велина Кусуму имеет в своей "коллекции" уже 32 диплома, хотя только 39 лет. Мужчина активно уделяет свободное время учебе и пока не хочет останавливаться.

Хобби Кусуму подтверждает полученную квалификацию дипломом. Он уже имеет 11 бакалаврских степеней по различным предметам, три магистерские и 18 сертификатов, пишет издание Vice.

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Как он все успевает? Мужчина тратит на обучение все свободное время. По словам индонезийца, то он проходил один курс утром, один ночью, один в выходные и еще один исключительно в онлайне.

Университет для меня хобби, мне очень нравится учиться. Я уверен, что, поступая в университет, я получу знания, которые полезны для меня,

– сказал Кусуму.

Однако полученные знания мужчины не пропадают зря, Кусуму их все использует. В его профиле в LinkedIn указано, что он работает аналитиком в одной из крупнейших компаний Индонезии, а также налоговым и бизнес-консультантом в банке.

Кроме того, в прошлом году Кусуму основал собственную компанию, чтобы стать интегрированным консультантом – это специалисты, которые решают взаимосвязанные бизнес-проблемы.

Интересно, что есть еще один немецкий профессор с большим количеством дипломов. Партибан потратил более 30 лет на получение 145 научных степеней из-за любви к учебе.