Індонезієць Веліна Кусуму має у своїй "колекції" вже 32 дипломи, хоча йому лише 39 років. Чоловік активно приділяє вільний час навчанню і поки не хоче зупинятися.

Хобі Кусуму підтверджує отриману кваліфікацію дипломом. Він вже має 11 бакалаврських ступенів з різних предметів, три магістерські та 18 сертифікатів, пише видання Vice.

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Як він все встигає? Чоловік витрачає на навчання весь вільний час. За словами індонезійця, якось він проходив один курс вранці, один вночі, один у вихідні і ще один виключно в онлайні.

Університет для мене хобі, мені дуже подобається вчитися. Я впевнений, що, вступаючи до університету, я отримаю знання, які корисні для мене,

– сказав Кусума.

Проте отримані знання чоловіка не пропадають даремно, Кусума їх всі використовує. У його профілі у LinkedIn зазначено, що він працює аналітиком в одній з найбільших компаній Індонезії, а також податковим та бізнес-консультантом у банку.

Окрім того, минулого року Кусуму заснував власну компанію, щоб стати інтегрованим консультантом – це фахівці, які вирішують взаємопов’язані бізнес-проблеми.

Цікаво, що є ще один німецький професор з великою кількістю дипломів. Партібан витратив понад 30 років на здобуття 145 наукових ступенів через любов до навчання.