ЮНЕСКО хоче реалізувати концепцію "навчання впродовж життя" на рівні міст для всіх мешканців, незалежно від віку та професії. Українці вже зараз навчаються на багатьох курсах, хоча навчання для дорослих лише набирає популярності.

Як наголосив освітній експерт Микита Андреєв в ефірі програми "Освітні війни" зараз в Україні для всіх охочих є онлайн та офлайн сфера для навчання, пише 24 канал.

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"Онлайн можна навчатися вдома з допомогою телефону або комп’ютеру. Але є окремі навички, які краще здобувати в офлайні. Наприклад, мистецтву публічних виступів. Так, це можуть бути теоретичні наички в інтернеті, але на практиці людина має відчути аудиторію, як на неї впливає це психологічно та все інше", – додав Андреєв.

Асоціація освіти дорослих має багато центрів в різних регіонах, які пропонують різні курси для дорослих. Є як приватні, так і громадські організації.

Де їх можна знайти? На сайті Асоціації навчання дорослих є працівники, які пропонують пройти ці курси.

А за словами експерта Олександра Слобожана, в Україні вже є багато таких центрів освіти. Він навів приклад "Міста змістів" у Вінниці, "Халабуди" у Маріуполі, "Арт-хабу" у Херсон та в інших містах. "Звісно, це ще не повністю сформована мережа по всій країні, але це початок", – додав експерт.

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Натомість експертка з питань профорієнтації Марія Богуслав запевнила, що "Освітній хаб міста Києва" вже 10 років створює різні програми і всі їхні проєкти є безкоштовними.

"Згодом ми зрозуміли, що зробити це явище масовим, адже навички потрібні всім, ми почали проводити курси в онлайні. Зараз у нас 12 різних проєктів, серед яких і вивчення іноземних мов. Наш онлайн-ресурс теж є повністю безкоштовним", – сказала Марія Богуслав.

На сайті вони оприлюднили освітні курси з необхідних навичок Soft skills, зокрема комунікабельності, ефективності, вміння керувати проєктами та навіть курс для молодих матесь з виховання дітей.

Окрім онлайн-курсів, на сайті є унікальна можливість побачити рейтинг людей, які пройшли різні курси. І цікаво, що цей рейтинг доступний для роботодавців.

Більше про це – дивіться у програмі "Освітні війни" за посиланням.