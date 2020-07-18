Більшість телеканалів у гонитві за рейтингами фокусуються на суто розважальних чи політичних шоу, а освітній контент є рідкісним гостем на українському телебаченні. Водночас на західному ТБ набуває популярності новий напрямок – edutainment, який поєднує шоу та освіту.

Про те, коли на українському телебаченні буде не тільки розважальний, а й справді корисний контент – у програмі "Освітні війни" на 24 каналі говорили експерти Ольга Козиренко, Марія Богуслав та Владислав Ніколаєнко.

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Освітні програми на телебаченні – нецікаві

Владислав Ніколаєнко:

Їх немає, тому що їх не роблять. Якщо їх і роблять, то вони – нецікаві. Ті спроби виробництва якихось інтелектуальних навчальних програм, за ними йшов шлейф старої освіти, яка на сьогодні не застосовується. Складно наводити приклади, тому що це програми-одноденки. Це, імовірніше, були пілоти. Вони зараз є на відеохостингах у відкритому доступі, можна заходити й дивитись. Люди робили якийсь продукт, запускали його, робили 1 – 2 епізоди і на цьому закінчували. Тому що люди не дивились. Чому люди не дивились – тому що контент нецікавий, неактуальний. Він не застосовується сьогодні.

Цей продукт просто не є сучасним, тому вся глядацька аудиторія не цікавиться цим.

Треба намагатися навчати через легкий розважальний контент

Ольга Козиренко:

У нас справді немає згенерованого якісного контенту, який може зацікавити ту публіку, в якої є запит. Але і та публіка, в якої є цей запит, шукає якісний контент онлайн, а не на телебаченні.

Якщо канали почнуть створювати складний для сприйняття, але якісний освітній контент, питання – хто може його сприймати. Хто буде зацікавлений в такому контенті. Ми всі знаємо, що люди дивляться переважно телевізор з метою розваги, а не з метою навчання. Переважно дивляться зранку перед тим, як йти на роботу, або ввечері, коли вже прийшли з роботи.

Зараз у світі створено такий формат edutainment, який і виник як відповідь на те, що треба створювати певний освітній контент, але у легкому для сприйняття форматі у світі комерційних розважальних шоу, які побудовані тільки на відпочинку.

Довідка. Edutainment – утворений поєднанням слів "education"(освіта) та "entertainment"(розваги). Мета формату – навчати через розважальний контент. Це можливість отримувати знання у цікавій формі.

Я думаю, що є певна аудиторія в Україні, яка вже не буде сприймати цей освітній контент. Та аудиторія, свідомість якої ми вже ніяк не перебудуємо. Але та аудиторія, яка вже чи ще здатна на трансформацію, з нею треба розмовляти в новому форматі, в якому люди можуть через легший для сприйняття контент, розважальний, гейміфікований навчатися.

Стовідсотково треба створювати цей контент, треба пробувати, ризикувати і інколи, можливо, витрачати гроші каналам на продукт, який може стати нецікавим, нерейтинговим. Але це треба робити.

Не всі зараз усвідомлюють, що потрібно навчатися

Марія Богуслав:

У нас є певний перехідний етап. Наприклад, в більшості країн немає так багато ток-шоу. У них вони більше видозмінені, в Америці це взагалі у вигляді "фану". У нас дуже багато ток-шоу і це теж певний такий переломний етап, коли люди вже хоч слухають думки. Вони ще не навчаються, але на основі чужих думок формують певні свої.

Проблема в тому, не всі люди ще до кінця усвідомлюють, що чомусь треба навчатися. В нас взагалі немає культури навчання протягом життя. Ми тільки-тільки її впроваджуємо, лобіюємо на будь-яких рівнях, щоб дати людям зрозуміти – чогось їм не вистачає.

Зазвичай це навички комунікабельності, стресостійкості. Це те, що впливає на життя, на успішність життя, на комунікабельність навіть в родині. На жаль, люди не до кінця розуміють, що цьому потрібно навчатися і не створюють певний попит на такі продукти.

Більше про це – дивіться у програмі.

"Освітні війни" – спільний проєкт 24 каналу та Асоціації інноваційної та цифрової освіти, який реалізується в рамках соцпроєкту "Освітній хаб міста Києва".