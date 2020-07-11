Попри те, що українці майже 10 років вивчають іноземну мову у школі, а потім ще 4 – 5 років в університеті, більшість все одно не говорять вільно. Лише 7% українців знають англійську та лише 10% вчителів англійською добре володіють нею.

Знання іноземної мови у всьому світі є не модою, а необхідністю. У країнах ЄС існує окрема програма, згідно з якою громадяни країн-членів повинні володіти 2 іноземними мовами. В Україні, яка прагне активного діалогу з міжнародним товариством, на жаль, дуже мало людей можуть вільно говорити бодай однією іноземною мовою. Чому так відбувається і що робити – у програмі "Освітні війни" з Анною Просвєтовою на 24 каналі говорили експерти Віталій Зубков, Марія Богуслав, Марина Соботюк.

Цікаво Чому українці погано знають іноземні мови: поширені помилки та прості поради вивчення

Мову не вчать, а засвоюють

Віталій Зубков:

Вивчити мову неможливо. Ми не можемо свідомо оперувати словами і правилами, аби виходило правильне мовлення. Ми засвоюємо мову. Це відбувається тоді, коли перетворюємося частково на частину тієї культутри, а культура частково стає часткою твоє особистості.

Для засвоєння мови треба:

щоб мова була часткою твого повсякденного оточення,

щоб мова була необхідністю,

споживати багато контенту цією мовою.

Важливість мотивації та сумна статистика

Марія Богуслав:

У порівнянні з європейськими країнами, то вони більш асимільовані. Деякі мають офіційно по 2 – 3 мови, і вони не схожі між собою. Там люди вже занурюються в це. Навіть батьки можуть спілкуватися різними мовами, і тоді їхні діти отримують знання з пелюшок.

В Україні лише 7% за офіційними даними розмовляють хоч якось англійською мовою. А все від того, що в школі учні не до кінця усвідомлювали мотивацію, а вчителі не завжди могли її донести.

З новим поколінням – інакше. Зараз іноземну вчать з 1 класу, в школах та гімназіях приділяють цьому велику увагу. А так як діти більше подорожують, використовують інтернет – то більше усвідомлюють потрібність мови.

Однак підходи до вивчення, на жаль, залишилися ті самі. Викладачі використовують старі інструменти. За статистикою, в Україні лише 10% викладачів англійської мови самі нею вільно розмовляють. Тобто, ви уявіть рівень викладання.

Не боятися робити помилки

Марина Соботюк:

Я згодна з колегами – класно вивчати мову через культуру, коли ти прищеплюш любов до мови під час спілкування чи гри, ніж коли змушують вчити за правилами. Коли ти чітко вивчаєш правила і намагаєшся за ними говорити – втрачається емоційна складова.

Мене найбільше спонукали вивчати мову розмови з іноземцями. Вони казали не боятися говорити і робити помилки. І коли вони виправляли їх, то ти ловив цю суть і потім говорив як вони.

"Освітні війни" – спільний проєкт 24 каналу та Асоціації інноваційної та цифрової освіти, який реалізується в рамках соцпроєкту "Освітній хаб міста Києва".

Чи справді правила гублять вивчення мови чи не все так однобоко – дивіться у відео програми.