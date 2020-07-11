Несмотря на то, что украинцы почти 10 лет изучают иностранный язык в школе, а потом еще 4 - 5 лет в университете, большинство все равно не говорит свободно. Лишь 7% украинцев знают английский и только 10% учителей английском хорошо владеют им.

Знание иностранного языка во всем мире не мода, а необходимость. В странах ЕС существует отдельная программа, согласно которой граждане стран-членов должны владеть 2 иностранными языками. В Украине, стремящейся к активному диалогу с международным сообществом, к сожалению, очень мало людей могут свободно говорить хотя бы на одном иностранном языке. Почему так происходит и что делать – в программе "Образовательные войны" с Анной Просветовой на 24 канале говорили эксперты Виталий Зубков, Мария Богуслав, Марина Соботюк.

Интересно Почему украинцы плохо знают иностранные языки: распространенные ошибки и простые советы изучения

Язык не учат, а усваивают

Виталий Зубков:

Выучить язык невозможно. Мы не можем сознательно оперировать словами и правилами, чтобы получалась правильная речь. Мы усваиваем язык. Это происходит тогда, когда мы превращаемся частично в часть той кулльтутры, а культура частично становится частью твоей личности.

Для усвоения языка надо:

чтобы речь была частью твоего повседневного окружения,

чтобы речь была необходимостью,

потреблять много контента на этом языке.

Важность мотивации и печальная статистика

Мария Богуслав:

Если сравнивать с европейскими странами, то они более ассимилированы. Некоторые имеют официально по 2 – 3 языка, и они не похожи. Там люди уже погружаются в это. Даже родители могут общаться на разных языках, и тогда их дети получают знания с пеленок.

В Украине только 7% по официальным данным разговаривают хоть как-то на английском языке. А все от того, что в школе ученики не до конца осознавали мотивацию, а учителя не всегда могли ее донести.

С новым поколением – иначе. Сейчас иностранный учат с 1 класса, в школах и гимназиях уделяют этому большое внимание. А так как дети больше путешествуют, используют интернет – тем больше осознают необходимость языка.

Однако подходы к изучению, к сожалению, остались те же. Преподаватели используют старые инструменты. По статистике, в Украине только 10% преподавателей английского языка сами им свободно владеют. То есть, вы представьте уровень преподавания.

Не бояться совершать ошибки

Марина Соботюк:

Я согласна с коллегами – классно изучать язык через культуру, когда ты прививаешь любовь к языку во время общения или игры, чем когда заставляют учить по правилам. Когда ты четко изучаешь правила и пытаешься по ним говорить – теряется эмоциональная составляющая.

Меня больше всего побудили изучать язык разговоры с иностранцами. Они советовали не бояться говорить и делать ошибки. И когда они исправляли их, то ты ловил эту суть и потом говорил как они.

"Образовательные войны" – совместный проект 24 канала и Ассоциации инновационного и цифрового образования, который реализуется в рамках соцпроекта "Образовательный хаб города Киева".

Действительно ли правила губят изучение языка или не все так однобоко – смотрите в видео программы.