Почему украинцы плохо знают иностранные языки: печальная статистика и неожиданные советы
Несмотря на то, что украинцы почти 10 лет изучают иностранный язык в школе, а потом еще 4 - 5 лет в университете, большинство все равно не говорит свободно. Лишь 7% украинцев знают английский и только 10% учителей английском хорошо владеют им.
Знание иностранного языка во всем мире не мода, а необходимость. В странах ЕС существует отдельная программа, согласно которой граждане стран-членов должны владеть 2 иностранными языками. В Украине, стремящейся к активному диалогу с международным сообществом, к сожалению, очень мало людей могут свободно говорить хотя бы на одном иностранном языке. Почему так происходит и что делать – в программе "Образовательные войны" с Анной Просветовой на 24 канале говорили эксперты Виталий Зубков, Мария Богуслав, Марина Соботюк.
Интересно Почему украинцы плохо знают иностранные языки: распространенные ошибки и простые советы изучения
Язык не учат, а усваивают
Виталий Зубков:
Выучить язык невозможно. Мы не можем сознательно оперировать словами и правилами, чтобы получалась правильная речь. Мы усваиваем язык. Это происходит тогда, когда мы превращаемся частично в часть той кулльтутры, а культура частично становится частью твоей личности.
Для усвоения языка надо:
- чтобы речь была частью твоего повседневного окружения,
- чтобы речь была необходимостью,
- потреблять много контента на этом языке.
Важность мотивации и печальная статистика
Мария Богуслав:
Если сравнивать с европейскими странами, то они более ассимилированы. Некоторые имеют официально по 2 – 3 языка, и они не похожи. Там люди уже погружаются в это. Даже родители могут общаться на разных языках, и тогда их дети получают знания с пеленок.
В Украине только 7% по официальным данным разговаривают хоть как-то на английском языке. А все от того, что в школе ученики не до конца осознавали мотивацию, а учителя не всегда могли ее донести.
С новым поколением – иначе. Сейчас иностранный учат с 1 класса, в школах и гимназиях уделяют этому большое внимание. А так как дети больше путешествуют, используют интернет – тем больше осознают необходимость языка.
Однако подходы к изучению, к сожалению, остались те же. Преподаватели используют старые инструменты. По статистике, в Украине только 10% преподавателей английского языка сами им свободно владеют. То есть, вы представьте уровень преподавания.
Не бояться совершать ошибки
Марина Соботюк:
Я согласна с коллегами – классно изучать язык через культуру, когда ты прививаешь любовь к языку во время общения или игры, чем когда заставляют учить по правилам. Когда ты четко изучаешь правила и пытаешься по ним говорить – теряется эмоциональная составляющая.
Меня больше всего побудили изучать язык разговоры с иностранцами. Они советовали не бояться говорить и делать ошибки. И когда они исправляли их, то ты ловил эту суть и потом говорил как они.