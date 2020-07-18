Большинство телеканалов в погоне за рейтингами фокусируются на чисто развлекательных или политических шоу, а образовательный контент является редким гостем на украинском телевидении. В то же время на западном ТВ приобретает популярность новое направление – edutainment, которое объединяет шоу и образование.

О том, когда на украинском телевидении будет не только развлекательный, но и действительно полезный контент – в программе "Образовательные войны" на 24 канале говорили эксперты Ольга Козыренко, Мария Богуслав и Владислав Николаенко.

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Образовательные программы на телевидении – неинтересные

Владислав Николаенко:

Их нет, потому что их не делают. Если их и делают, то они – неинтересные. Те попытки производства каких-то интеллектуальных учебных программ, за ними шел шлейф старого образования, которое на сегодня не применяется. Сложно приводить примеры, потому что это программы-однодневки. Это, вероятнее всего, были пилоты. Они сейчас есть на видеохостингах в открытом доступе, можно заходить и смотреть. Люди делали какой-то продукт, запускали его, делали 1 – 2 эпизода и на этом заканчивали. Потому что люди не смотрели. Почему люди не смотрели – потому что контент неинтересен, неактуален. Он не применяется сегодня.

Этот продукт просто не является современным, поэтому вся зрительская аудитория не интересуется этим.

Нужно стараться обучать через легкий развлекательный контент

Ольга Козыренко:

У нас действительно нет сгенерированного качественного контента, который может заинтересовать ту публику, у которой есть запрос. Но и публика, у которой есть этот запрос, ищет качественный контент онлайн, а не на телевидении.

Если каналы начнут создавать сложный для восприятия, но качественный образовательный контент, вопрос – кто сможет его воспринимать. Кто будет заинтересован в таком контенте. Мы все знаем, что люди смотрят в основном телевизор с целью развлечения, а не с целью обучения. Преимущественно смотрят утром перед тем, как идти на работу, или вечером, когда уже пришли с работы.

Сейчас в мире создан такой формат edutainment, который и возник, как ответ на то, что надо создавать определенный образовательный контент, но в легком для восприятия формате в мире развлекательных шоу, которые построены только на отдыхе.

Справка. Edutainment – образовано сочетанием слов "education"(образование) и "entertainment"(развлечения). Цель формата – обучать через развлекательный контент. Это возможность получать знания в интересной форме.

Я думаю, что есть определенная аудитория в Украине, которая уже не будет воспринимать этот образовательный контент. И аудитория, сознание которой мы уже никак не перестроим. Но та аудитория, которая уже или еще способна на трансформацию, с ней надо разговаривать в новом формате, в котором люди могут через легкий для восприятия контент, развлекательный, геймифицированный учиться.

Стопроцентно надо создавать этот контент, надо пробовать, рисковать и иногда, возможно, тратить деньги каналам на продукт, который может стать неинтересным, нерейтинговым. Но это надо делать.

Не все сейчас осознают, что нужно учиться

Мария Богуслав:

У нас есть определенный переходный этап. Например, в большинстве стран нет так много ток-шоу. У них они больше видоизменены, в Америке это вообще в виде "фана". У нас очень много ток-шоу, и это тоже определенный переломный этап, когда люди уже хоть слушают мысли. Они еще не учатся, но на основе чужих мнений формируют определенное свое.

Проблема в том, не все люди до конца осознают, что чему-то нужно учиться. У нас вообще нет культуры обучения в течение жизни. Мы только-только ее внедряем, лоббируем на любых уровнях, чтобы дать людям понять – чего им не хватает.

Обычно это навыки коммуникабельности, стрессоустойчивости. Это то, что влияет на жизнь, на успешность жизни, на коммуникабельность, даже в семье. К сожалению, люди не до конца понимают, что этому нужно учиться, и не создают определенный спрос на такие продукты.

Больше об этом – смотрите в программе.

"Образовательные войны – совместный проект 24 канала и Ассоциации инновационного и цифрового образования, который реализуется в рамках соцпроекта "Образовательный хаб города Киева".