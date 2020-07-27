ЮНЕСКО хочет реализовать концепцию "обучения в течение жизни" на уровне городов для всех жителей независимо от возраста и профессии. Украинцы уже сейчас учатся на многих курсах, хотя обучение для взрослых только набирает популярность.

Как отметил образовательный эксперт Никита Андреев в эфире программы "Образовательные войны", сейчас в Украине для всех желающих есть онлайн и офлайн сфера для обучения, пишет 24 канал.

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"Онлайн можно учиться дома с помощью телефона и компьютера. Но есть отдельные навыки, которые лучше приобретать в офлайне. Например, искусство публичных выступлений. Да, это могут быть теоретические навыки в интернете, но на практике человек должен почувствовать аудиторию, как на него влияет это психологически и все остальное", – добавил Андреев.

Ассоциация образования взрослых имеет много центров в различных регионах, которые предлагают различные курсы для взрослых. Есть как частные, так и общественные организации.

Где их можно найти? На сайте Ассоциации обучения взрослых есть работники, которые предлагают пройти эти курсы.

А по словам эксперта Александра Слобожана, в Украине уже есть много таких центров образования. Он привел пример "Города смыслов" в Виннице, "Халабуды" в Мариуполе, "Арт-хаба" в Херсоне и в других городах. "Конечно, это еще не полностью сформированная сеть по всей стране, но это начало", – добавил эксперт.

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Зато экспертка по вопросам профориентации Мария Богуслав заверила, что "Образовательный хаб города Киева" уже 10 лет создает различные программы и все их проекты являются бесплатными.

"Впоследствии мы поняли, что чтобы сделать это явление массовым, ведь навыки нужны всем, мы начали проводить курсы в онлайне. Сейчас у нас 12 различных проектов, среди которых и изучение иностранных языков. Наш онлайн-ресурс тоже является полностью бесплатным", – сказала Мария Богуслав.

На сайте они обнародовали образовательные курсы по необходимым навыкам Soft skills, в частности коммуникабельности, эффективности, умению управлять проектами и даже курс для молодых мам по воспитанию детей.

Кроме онлайн-курсов, на сайте есть уникальная возможность увидеть рейтинг людей, которые прошли различные курсы. И интересно, что этот рейтинг доступен для работодателей.

Больше об этом – смотрите в программе "Образовательные войны" по ссылке.