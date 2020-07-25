Недавно ЮНЕСКО создало глобальную сеть городов, которые обучаются. В нее вошли самые инновационные города в мире. Ее цель – реализовать концепцию "обучения в течение жизни" на уровне целых городов для всех жителей, независимо от возраста и профессии. Именно это и является важной составляющей успеха в развитии страны.

О том, для чего украинцам продолжать саморазвитие после окончания учебных заведений, и есть ли в Украине возможность для этого – в программе "Образовательные войны" на 24 канале говорили эксперты Александр Слобожан, Никита Андреев и Мария Богуслав.

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Нужно ли тратить время на саморазвитие

Никита Андреев:

Я думаю, что здесь однозначный ответ – да. Это очень просто можно сравнить с тем, если кто-то купил квартиру и постоянно не совершенствует ее, не делает ремонт, то ее стоимость остается на том же уровне, что и была. Так же и с нашим образованием. Если мы закончили учреждение высшего образования, мы дополнительно не учимся – цена нашей работы на рынке труда будет ниже, чем у других граждан.

Поэтому вопрос – учиться ли не учиться после того, как ты получил высшее образование. Можно по-другому спросить – а хочет человек вообще пользоваться спросом на рынке труда и получать больше.

Недостаточно просто слушать и задавать вопросы

Александр Слобожан:

В 2017 году у нас фактически принят новый закон об образовании. И образование в течение жизни, так называемое образование для взрослых – является его составляющей. Наша страна еще пытается перейти, но весь мир – это уже де-факто эпоха информационного общества. Настолько изменилась жизнь. Раньше для обучения было достаточно слушать и задавать нужные вопросы. В этом году в Давосе обсуждали, а что же будет определять, какие профессии. Потому что многие профессии уже исчезают. И те навыки, которые есть у людей. И это не просто так, что ты пошел и получил за 5 лет какой-то новый диплом.

Сейчас недостаточно просто слушать и задавать правильно вопросы. Важна и формулировка собственного мнения – различные курсы, тренинги. И что касается непосредственно управления людьми. Так как этому тоже на каком-то базовом образовании не обучают. Поэтому образование в течение жизни – это требования жизни.

Учиться – это не значит идти в университет

Учиться – это не значит идти в университет на заочное отделение и получать еще один диплом. Напротив, работодатели все больше ценят работников с гибкими навыками. Они, независимо от профессии, могут:

организовать вокруг себя команду;

донести свое мнение;

составить правильно бюджет;

правильно управлять проектами или решать задачи, которые перед ними ставит руководство.

Этим навыкам в университете не учат. В школах – тем более. Все, чему учат в школах и университетах, – это просто коммуникация с окружающей средой или как выпутаться из определенной ситуации. Но это неправильный подход, потому что наша жизнь – это постоянная постановка проблем или задач и их решение.

Именно гибкость мышления, креативность, умение быстро решать множество задач одновременно – это те навыки, которые эксперты выбрали наиболее востребованными в 21 веке. Их также называют "навыки-2020". Всего их есть 20 и они касаются больше не профессиональных, а именно так называемых мягких навыков.

Этим навыкам обычно учат на дорогих курсах, а не в школах или университетах.

Больше об этом – смотрите в программе.

"Образовательные войны" – совместный проект 24 канала и Ассоциации инновационной и цифровой образования, который реализуется в рамках соцпроекта "Образовательный хаб города Киева".