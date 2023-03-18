Будете отличным оратором: как заменить иноязычные слова красивыми украинскими

Украинцы в ежедневной речи употребляют немало иностранных слов. Однако злоупотреблять ими не следует.

Если вы считаете, что таким образом кажетесь умнее – ошибаетесь. Напротив – такая привычка может свидетельствовать о незнании родного языка. И 24 Канал поможет постепенно от нее избавиться.

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Как заменить иноязычные слова на украинском

Хотя часть иностранных слов уже достаточно прочно укоренилась в украинском языке, все же языковеды советуют чаще отдавать предпочтение словам с родного языка. Ведь украинский – достаточно богатый язык и можете похвастаться интересными удельными словами.

Так что в девятой подборке предлагаем заменить некоторые популярные заимствования на их украинские соответствия. И употреблять их уже сегодня.

дискусія;

агресивний;

інтелект;

Мы ни в коем случае не подстрекаем вас на "дискусію" (укр.), или "обговорення", и это – не "агресивне", или напасительское нападение на вашу речь и "інтелект" – или "розум".

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шанс;

рекомендувати;

Просто считаем, что это для вас наша подборка – отличный "шанс" или "можливість" улучшить язык. Так что это только "рекомендація", или же "порада".

ціль;

селекція;

ритуал;

пропорція;

Главное – чтобы вы поставили себе "ціль" или "мету" и взялись за "селекцію" или "добір" слов. При этом не обязательно устраивать ежедневный "ритуал", или же "обряд" и определять "пропорцію" или "співвідношення" заимствований и удельных слов в вашей речи.

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приватний;

рафінований;

оратор;

Мы вам только советуем – а делать вашу речь "рафінованішою" – или лучше "очищенішою, витонченішою, вишуканішою, или же стать прекрасным "оратором", или же "промовцем" – ваше "приватне", или "особисте" дело.