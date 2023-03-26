Предлагаем вам эксперимент: какие иноязычные слова следует заменить украинскими

Украинцы в ежедневной речи употребляют немало иностранных слов. Однако это не всегда хорошая идея.

Заимствования могут портить язык и впоследствии превратить его в суржиковую кручу. 24 Канал поможет вам этого избежать.

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Как заменить иноязычные слова украинскими

Вы можете даже не замечать, что употребляете те или иные заимствования. Все потому, что они кажутся удельными. Мы же советуем внимательнее присмотреться к часто употребляемым словам. А также использовать больше слов из родного языка. Ведь зря можете недооценивать их красоту.

В десятой подборке предлагаем заменить отдельные заимствования, которые вы можете часто употреблять, их украинскими соответствиями.

дайджест;

мобілізувати;

експеримент;

В этом дайджесте, или же "короткому викладі" (укр.), предлагаем вам мобилизовать, или "напружити" (укр.) свои силы и вспомнить как можно больше удельных слов. Кстати, слово "мобилизовать" имеет и "армейское" значение, так что можете его заменить на "призвать" (в армию), если этого требует ситуация. Главное – решитесь на такой языковой эксперимент, или "дослід" (укр).

стрес;

нотатка;

Не волнуйтесь: этот опыт не вызовет у вас стресса, или же "напруги, потрясіння" (укр). Для начала сделайте заметку – или "запис" (укр.).

раціонально;

арбітр;

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Главное делайте это рационально – или же "доцільно" (укр.) Мы же арбитрами, или "суддями" (укр.) в этой ситуации не будем.

асоціювати;

песимістичний;

Можете даже ассоциировать, или "пов'язувати" (укр.) красивые русские слова с картинками. Главное – отбросьте пессимистический, или же "зневірницький" (укр.) настроение.

амбіція;

констатувати;

премія;

И помните: если у вас есть амбиции – или же "прагнення" (укр.) – сделать свою речь более удельной, впоследствии сможете констатировать, или же "стверджувати" (укр.), что вам это удалось. И даже порадовать свое самолюбие небольшой премией – или "нагородою" (укр.) – за отличное владение родным языком.

Надеемся, наша подборка вам в этом поможет. Желаем удачи!