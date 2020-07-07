Студенты-иностранцы, в чьих вузах с осени будет введено дистанционное обучение, будут вынуждены покинуть США. В обратном случае им грозит депортация.

Еще один выход для таких студентов – перевестись в другое учебное заведение с дневной формой обучения, передает Financial Times.

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Ситуация связана с пандемией коронавируса в мире и решением некоторых учебных заведений США временно перейти на дистанционное обучение.

Заметим, что то же самое касается новых студентов – им не выдадут визы, если программы предусматривают онлайн-обучение в следующем семестре.

Кого коснутся изменения

Прежде всего изменения коснутся студентов, находящихся в США по визам F-1 и M-1.

F-1 – это визы для обучения в университетах, колледжах, школах и других академических учреждениях.

M-1 – виза для неакадемических программ или программ профессионального обучения.

Студенты, которые сейчас находятся в США по таким программам, должны покинуть страну или принять другие меры, как переход в другое учебное заведение с очным форматом обучения... В противном случае они могут столкнуться с иммиграционными последствиями, включая запуск процедуры депортации,

– информируют в США.

Что этому предшествовало

В июне президент США Дональд Трамп подписал документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.

Этот шаг имеет целью сохранить рабочие места для американцев.

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