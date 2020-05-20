Обучение только онлайн: Кембриджский университет отказался от обычных лекций на год
Кембриджский университет первым в Великобритании отменил все лекции в обычном формате на весь следующий учебный год. Из-за эпидемии коронавируса студенты будут учиться в онлайн-режиме.
Возможны персональные встречи преподавателей с небольшими группами студентов, пишет BBC.
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Однако они должны соответствовать требованиям социального дистанцирования. В целом лекции в течение следующего учебного года будут доступны для студентов в режиме онлайн.
В университете отметили, что могут отменить такое решение раньше, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.
Что известно о переходе университетов Британии в онлайн
- Ранее Манчестерский университет заявил, что его лекции на следующий семестр будут доступны только в интернете.
- Университетские городки по всей Британии закрыли из-за вспышки COVID-19.
Коронавирус в Британии: основное
- Британия продолжает находиться на первом месте в Европе по уровню смертности от коронавируса и на втором в мире после Соединенных Штатов.
- По состоянию на 20 мая в стране выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли более 35 тысяч человек.