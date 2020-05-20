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Обучение только онлайн: Кембриджский университет отказался от обычных лекций на год

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Кембриджский университет переходит на обучение онлайн
Кембриджский университет отказался от обычных лекций на год / ukrinform.ua

Кембриджский университет первым в Великобритании отменил все лекции в обычном формате на весь следующий учебный год. Из-за эпидемии коронавируса студенты будут учиться в онлайн-режиме.

Возможны персональные встречи преподавателей с небольшими группами студентов, пишет BBC.

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Однако они должны соответствовать требованиям социального дистанцирования. В целом лекции в течение следующего учебного года будут доступны для студентов в режиме онлайн.

В университете отметили, что могут отменить такое решение раньше, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

Что известно о переходе университетов Британии в онлайн

  • Ранее Манчестерский университет заявил, что его лекции на следующий семестр будут доступны только в интернете.
  • Университетские городки по всей Британии закрыли из-за вспышки COVID-19.

Коронавирус в Британии: основное

  • Британия продолжает находиться на первом месте в Европе по уровню смертности от коронавируса и на втором в мире после Соединенных Штатов.
  • По состоянию на 20 мая в стране выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли более 35 тысяч человек.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости учебы Высшее образование Великобритания Интернет Учеба
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