Обучение только онлайн: Кембриджский университет отказался от обычных лекций на год

Кембриджский университет первым в Великобритании отменил все лекции в обычном формате на весь следующий учебный год. Из-за эпидемии коронавируса студенты будут учиться в онлайн-режиме.

Возможны персональные встречи преподавателей с небольшими группами студентов, пишет BBC.

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Однако они должны соответствовать требованиям социального дистанцирования. В целом лекции в течение следующего учебного года будут доступны для студентов в режиме онлайн.

В университете отметили, что могут отменить такое решение раньше, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

Что известно о переходе университетов Британии в онлайн

Ранее Манчестерский университет заявил, что его лекции на следующий семестр будут доступны только в интернете.

заявил, что его лекции на следующий семестр будут доступны только в интернете. Университетские городки по всей Британии закрыли из-за вспышки COVID-19.

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