Навчання лише онлайн: Кембриджський університет відмовився від звичайних лекцій на рік

Кембриджський університет першим у Великій Британії скасував всі лекції у звичайному форматі на весь наступний навчальний рік. Через епідемію коронавірусу студенти навчатимуться в онлайн-режимі.

Можливі персональні зустрічі викладачів з невеликими групами студентів, пише BBC.

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Однак вони повинні відповідати вимогам соціального дистанціювання. Загалом лекції впродовж наступного навчального року будуть доступні для студентів у режимі онлайн.

В університеті відзначили, що можуть скасувати таке рішення раніше, якщо це дозволить зробити епідеміологічна ситуація.

Що відомо про перехід університетів Британії в онлайн

Раніше Манчестерський університет заявив, що його лекції на наступний семестр будуть доступні тільки в інтернеті.

заявив, що його лекції на наступний семестр будуть доступні тільки в інтернеті. Університетські містечка по всій Британії закрили через спалах COVID-19.

Коронавірус у Британії: основне