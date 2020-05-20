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Навчання лише онлайн: Кембриджський університет відмовився від звичайних лекцій на рік

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Кембриджський університет переходить на навчання онлайн
Кембриджський університет відмовився від звичайних лекцій на рік / ukrinform.ua

Кембриджський університет першим у Великій Британії скасував всі лекції у звичайному форматі на весь наступний навчальний рік. Через епідемію коронавірусу студенти навчатимуться в онлайн-режимі.

Можливі персональні зустрічі викладачів з невеликими групами студентів, пише BBC.

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Однак вони повинні відповідати вимогам соціального дистанціювання. Загалом лекції впродовж наступного навчального року будуть доступні для студентів у режимі онлайн.

В університеті відзначили, що можуть скасувати таке рішення раніше, якщо це дозволить зробити епідеміологічна ситуація.

Що відомо про перехід університетів Британії в онлайн

  • Раніше Манчестерський університет заявив, що його лекції на наступний семестр будуть доступні тільки в інтернеті.
  • Університетські містечка по всій Британії закрили через спалах COVID-19.

Коронавірус у Британії: основне

  • Британія продовжує перебувати на першому місці у Європі за рівнем смертності від коронавірусу та на другому у світі після Сполучених Штатів.
  • Станом на 20 травня у країні виявили понад 250 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли понад 35 тисяч людей.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Інтернет Коронавірус COVID-19 Освіта Новини освіти Вища освіта Велика Британія
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