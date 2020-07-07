Іноземні студенти мають виїхати зі США, якщо в їх вишах введуть онлайн-навчання
Студенти-іноземці, у чиїх вишах з осені буде введене дистанційне навчання, будуть змушені покинути США. У зворотному випадку їм загрожує депортація.
Ще один вихід для таких студентів – перевестися в інший навчальний заклад з денною формою навчання, передає Financial Times.
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Ситуація пов’язана з пандемією коронавірусу у світі і рішенням деяких навчальних закладів США тимчасово перейти на дистанційне навчання.
- Перш за все зміни торкнуться студентів, які перебувають у США за візами F-1 і M-1.
- F-1 – це візи для навчання в університетах, коледжах, школах та інших академічних установах.
- M-1 – віза для неакадемічних програм або програм професійного навчання.
Студенти, які наразі перебувають у США за такими програмами, повинні залишити країну або вжити інших заходів, таких як перехід в інший навчальний заклад з очним форматом навчання... В іншому випадку вони можуть зіткнутися з імміграційними наслідками, включно із запуском процедури депортації,
– інформують у США.
Що цьому передувало
- У червні президент США Дональд Трамп підписав документ про тимчасове обмеження на в'їзд іммігрантів за низкою віз, у тому числі H-1B для висококваліфікованих робітників.
- Цей крок має на меті зберегти робочі місця для американців.
Яка ситуація з коронавірусом у США: коротко
- У країні виявили найбільше у світі інфікованих COVID-19. Їх у США – 3 040 833 осіб.
- Померли від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, 132 979 людей, а одужали 1 324 947 пацієнтів.