Студенти-іноземці, у чиїх вишах з осені буде введене дистанційне навчання, будуть змушені покинути США. У зворотному випадку їм загрожує депортація.

Ще один вихід для таких студентів – перевестися в інший навчальний заклад з денною формою навчання, передає Financial Times.

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Ситуація пов’язана з пандемією коронавірусу у світі і рішенням деяких навчальних закладів США тимчасово перейти на дистанційне навчання.

Зауважимо, що те ж саме стосується нових студентів – їм не видадуть візи, якщо програми передбачають онлайн-навчання у наступному семестрі. Кого торкнуться зміни

Перш за все зміни торкнуться студентів, які перебувають у США за візами F-1 і M-1.

F-1 – це візи для навчання в університетах, коледжах, школах та інших академічних установах.

M-1 – віза для неакадемічних програм або програм професійного навчання.

Студенти, які наразі перебувають у США за такими програмами, повинні залишити країну або вжити інших заходів, таких як перехід в інший навчальний заклад з очним форматом навчання... В іншому випадку вони можуть зіткнутися з імміграційними наслідками, включно із запуском процедури депортації,

– інформують у США.

Що цьому передувало

У червні президент США Дональд Трамп підписав документ про тимчасове обмеження на в'їзд іммігрантів за низкою віз, у тому числі H-1B для висококваліфікованих робітників.

Цей крок має на меті зберегти робочі місця для американців.

Яка ситуація з коронавірусом у США: коротко