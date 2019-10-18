Иностранных студентов в украинских вузах интересует не обучение, – зам министра образования

Чаще всего образование является второстепенной причиной приезда иностранных студентов в Украину. Их больше интересует проживание здесь.

Украинские университеты не вводят никаких программ привлечения иностранцев в число своих студентов. Зато этим занимаются брокеры, говорит в интервью журналисту LB.ua заместитель министра образования Егор Стадный.

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Брокеры не всегда предоставляют полную информацию об образовании. И сами иностранные студенты не очень интересуются образованием, многие из них интересуется лишь проживанием в Украине. И обучение для таких – лишь способ сюда попасть,

– говорит Стадный.

По словам заместителя министра, рано или поздно студенты что-то не сдают, тогда дают взятки брокерам, которые обещали им решать все проблемы. И студентов, и университеты мало интересует, получат ли они диплом в результате.

Потом к нам в МОН приходят послы стран, откуда эти отчисленные студенты, и требуют "принять меры",

- жалуется замминистра.

Сколько в украинских вузах обучается иностранных студентов?

По состоянию на 2018 год в Украине обучалось 66 310 иностранцев, чаще всего это граждане Индии, Азербайджана, Марокко, Туркменистана, Нигерии, а также Грузии. Их количество с каждым годом растет.