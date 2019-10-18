Іноземних студентів в українських вишах цікавить не навчання, – заступник міністра освіти
Найчастіше освіта є другорядною причиною приїзду іноземних студентів в Україну. Їх більше цікавить проживання тут.
Українські університети не запроваджують жодних програм залучення іноземців до числа своїх студентів. Натомість цим займаються брокери, говорить в інтерв'ю журналісту LB.ua заступник міністра освіти Єгор Стадний.
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Брокери не завжди надають повну інформацію про освіту. І самі іноземні студенти не дуже цікавляться освітою, багато з них цікавиться лише проживанням в Україні. І навчання для таких – лише спосіб сюди потрапити,
– каже Стадний.
За словами заступника міністра, рано чи пізно студенти щось не складають, тоді дають хабарі брокерам, які обіцяли їм вирішувати всі проблеми. І студентів, і університети мало цікавить, чи отримають вони диплом в результаті.
Потім до нас в МОН приходять посли країн, звідки ці відраховані студенти, і вимагають "вжити заходів",
– скаржиться заступник міністра.
Скільки в українських вишах навчається іноземних студентів?Станом на 2018 рік в Україні навчалось 66 310 іноземців, найчастіше це громадяни Індії, Азербайджану, Марокко, Туркменістану, Нігерії, а також Грузії. Їхня кількість з кожним роком зростає.