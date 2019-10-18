Іноземних студентів в українських вишах цікавить не навчання, – заступник міністра освіти

Найчастіше освіта є другорядною причиною приїзду іноземних студентів в Україну. Їх більше цікавить проживання тут.

Українські університети не запроваджують жодних програм залучення іноземців до числа своїх студентів. Натомість цим займаються брокери, говорить в інтерв'ю журналісту LB.ua заступник міністра освіти Єгор Стадний.

Читайте також: Кожен п'ятий першокурсник шкодує про вибрану спеціальність, – Новосад

Брокери не завжди надають повну інформацію про освіту. І самі іноземні студенти не дуже цікавляться освітою, багато з них цікавиться лише проживанням в Україні. І навчання для таких – лише спосіб сюди потрапити,

– каже Стадний.

За словами заступника міністра, рано чи пізно студенти щось не складають, тоді дають хабарі брокерам, які обіцяли їм вирішувати всі проблеми. І студентів, і університети мало цікавить, чи отримають вони диплом в результаті.

Потім до нас в МОН приходять посли країн, звідки ці відраховані студенти, і вимагають "вжити заходів",

– скаржиться заступник міністра.

Скільки в українських вишах навчається іноземних студентів?Станом на 2018 рік в Україні навчалось 66 310 іноземців, найчастіше це громадяни Індії, Азербайджану, Марокко, Туркменістану, Нігерії, а також Грузії. Їхня кількість з кожним роком зростає.