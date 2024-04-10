Как правильно назвать ирисы на украинском языке

Часто из уст украинцев можно услышать неправильные названия цветов. В частности, скалькированные из русского языка.

А отдельные названия, наоборот, земляки могут не употреблять, потому что считают суржиковыми. Поэтому Образование 24 продолжает рассказывать, как правильно на украинском назвать те или иные цветы.

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Как назвать ирисы на украинском языке

Одним из таких интересных цветов является ирис. Украинцы часто спрашивают, можно ли так называть многолетнее травянистое растение из семейства петушиных. Так, украинские словари фиксируют такое название как "ірис".

Также это растение или цветок вы еще можете назвать "півниками". Это многолетнее травянистое растение с крупными желтыми или фиолетовыми цветками и узкими мечевидными листьями, к слову, используют в парфюмерии.

Также имейте в виду, что слово "ірис" имеет еще два таких значения:

радужная оболочка глаза;

сорт конфет – кубиков шоколадного цвета.

Как правильно назвать "васильки" на украинском

Мы также рассказывали, как правильно на украинском назвать прекрасные цветы "васильки".

Так, полевые травянистые растения с синими цветками, растущие преимущественно среди озимых культур, или же их цветы надо называть волошками.

А какое еще интересное название имеют эти цветы, читайте по ссылке.