В ОАЭ азы искусственного интеллекта будут изучать в школе

Объединенные Арабские Эмираты добавят изучение искусственного интеллекта в программы государственных учебных заведений. Это произойдет в учебном году 2025/2026.

Изучение ИИ предусмотрели в целом от детского сада до 12 класса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на государственное информационное агентство WAM.

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В ОАЭ будут изучать ИИ в школах

Курс в школах будет охватывать темы этической осведомленности, фундаментальных концепций и применения в реальном мире.



ОАЭ инвестировала значительные средства в центры обработки данных, использующие для обучения моделей искусственного интеллекта. Также страна создала инвестиционный фонд искусственного интеллекта. Ознакомленные с проектом люди говорят, что его объем может превысить $100 миллиардов через несколько лет.

Прибрежная страна Персидского залива стремится стать региональным центром развития искусственного интеллекта.

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