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Учеба Образование за рубежом В ОАЭ азы искусственного интеллекта будут изучать в школе
6 мая, 19:46
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В ОАЭ азы искусственного интеллекта будут изучать в школе

Мария Волошин
Основні тези
  • ОАЭ планируют интегрировать изучение искусственного интеллекта в школьную программу с 2025/2026 учебного года.
  • ОАЭ инвестируют значительные средства в развитие ИИ.

Объединенные Арабские Эмираты добавят изучение искусственного интеллекта в программы государственных учебных заведений. Это произойдет в учебном году 2025/2026.

Изучение ИИ предусмотрели в целом от детского сада до 12 класса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на государственное информационное агентство WAM.

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В ОАЭ будут изучать ИИ в школах

Курс в школах будет охватывать темы этической осведомленности, фундаментальных концепций и применения в реальном мире.

ОАЭ инвестировала значительные средства в центры обработки данных, использующие для обучения моделей искусственного интеллекта. Также страна создала инвестиционный фонд искусственного интеллекта. Ознакомленные с проектом люди говорят, что его объем может превысить $100 миллиардов через несколько лет.

Прибрежная страна Персидского залива стремится стать региональным центром развития искусственного интеллекта.

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Во Франции ИИ будут изучать в школах

  • Франция интегрирует изучение искусственного интеллекта в школьную программу с сентября 2025 года.
  • Искусственный интеллект смогут изучать онлайн все ученики средней и старшей школы.
  • А обязательным с сентября 2025 года этот предмет станет для школьников 4-го и 2-го классов (аналоги украинских 8-го и 10-го).
  • Руководительница французского Министерства образования отметила, что этот тренинг будут предлагать пройти и учителям.
  • И добавила, что учителя смогут использовать ИИ для подготовки своих уроков, но будут оставаться "ответственными за содержание".