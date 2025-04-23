Ректор одного из вузов ежемесячно тратил сотни тысяч на покупку государственных облигаций

Ректор Киевского национального университета технологий и дизайна Иван Грищенко ежемесячно тратил сотни тысяч гривен на покупку долговых ценных бумаг и государственных облигаций. Такие данные содержит его декларация за прошлый год.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УНН. Ректор начал покупать государственные облигации в 2023 году.

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Ректор Иван Грищенко покупает ценные бумаги

За два года Грищенко потратил почти 8 миллионов гривен на покупку ценных бумаг.

В прошлом году он покупал государственные облигации каждый месяц, тратя на это сотни тысяч гривен.



Данные из декларации Ивана Грищенко / скриншот

За прошлый год ректор задекларировал 277 тысяч гривен пенсии, более 400 тысяч гривен от предпринимательской деятельности, 1,4 миллиона гривен зарплаты как ректор, 1,6 миллиона гривен гонораров, в том числе и в Китае, Польше и Украине. А также почти 1 миллион гривен дохода от продажи ОВГЗ.

Напомним, что ректор Украинского института развития фондового рынка Дмитрий Леонов оказался долларовым миллионером, хотя его официальная зарплата составляла в прошлом году лишь 380 гривен в месяц.