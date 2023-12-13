Федоров анонсировал презентацию плана по развитию образования и приложению Мрия

План развития образования в Украине презентуют в январе 2024 года. Также обнародуют наработки по образовательному приложению Мрия.

Об этом заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в рамках конференции. И подчеркнул, что образование – первое глобальное направление, которое будет иметь долгосрочное влияние на развитие государства.

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Федоров анонсировал презентацию плана развития образования и Мрию

Вице-премьер акцентировал: без развития науки невозможны инновации и развитие новейших технологий.

Сейчас мы работаем над национальной стратегией инноваций. Она будет действовать совместно с треком по трансформации системы образования. Уже в январе мы представим план по развитию образования: цели, проекты и наработки первого цифрового образовательного продукта Мрия,

– анонсировал Федоров.

И заявил, что его команда стремится, чтобы в Украине было больше технологических компаний стоимостью более 1 миллиарда долларов. Фундаментом станут именно изменения в образовании.

Заметим, что на сегодняшний день продолжается диджитализация в образовании и науке.

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Что известно об украинской образовательной Мрие