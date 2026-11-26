Изменения в орфографии / Magnific
В Украине предложили внести некоторые изменения в действующие правила правописания. В частности, закрепить написание слов "украинец", "украинка" и "украинцы" с заглавной буквы.
Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Кабмина.
Почему предложили изменения в орфографии?
Автор петиции Оксана Бульба объясняет такое предложение, в частности, необходимостью утверждения национального достоинства и идентичности. Она отмечает, что в период большой войны за независимость, суверенитет и сам факт существования украинской нации язык является не только средством коммуникации, но и фундаментом государственности. Поэтому написание названия украинского народа с заглавной буквы, по ее мнению, должно стать проявлением глубокого уважения к каждому гражданину и символом несокрушимости украинской нации.
Также она упомянула и о международном опыте. Во многих языках мира написание названий представителей народов и национальностей с заглавной буквы является устоявшейся нормой, которую в контексте данной инициативы рассматривают как проявление уважения к человеку и его происхождению.
В частности, соответствующее правило действует в английском (Ukrainian), польском (Ukrainiec), чешском (Ukrajinec), словацком (Ukrajinec), французском (Ukrainien) и немецком (Ukrainer) языках.
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Также автор петиции отметила, что с начала полномасштабного вторжения в украинском медиапространстве, соцсетях, публицистике и даже официальной коммуникации уже сформировалась традиция написания слов "украинец", "украинка" и "украинцы" с заглавной буквы в знак уважения и солидарности.
Бульба упомянула и о том, что действующие правила правописания уже допускают написание отдельных слов с заглавной буквы для подчеркивания их особого значения. Например: "Родина", "Государство" и "Независимость" в определенных контекстах пишутся с заглавной буквы.
Поэтому правительственных чиновников просят разрешить или закрепить в качестве обязательного написание слов "украинец", "украинка" и "украинцы" с заглавной буквы во всех стилях речи.
Что известно о новом правописании?
Еще в 2024 году Верховный суд Украины подтвердил действительность и обязательность применения украинского правописания, утвержденного 5 лет назад. Действующую редакцию согласовало правительство 22 мая 2019 года.
Директор Института украинского языка Павел Гриценко подчеркнул, что в 2019 году правописание передали на утверждение, не согласовав даже с Институтом украинского языка окончательный вариант. Поэтому этот вариант содержит десятки ошибок и неточностей.
Правописание дорабатывали. Новый вариант должны были обнародовать в конце 2024 года.
- В марте 2026 года украинские правила правописания были окончательно утверждены в качестве государственного стандарта. Решение приняла языковая комиссия во исполнение постановления Верховной Рады.
- Какие основные изменения в украинском правописании – 2026 года стоит запомнить, рассказывал 24 Канал.
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