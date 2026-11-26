Зміни до правопису / Magnific
В Україні запропонували внести певні зміни до чинного правопису. Зокрема, закріпити написання слів «українець», «українка» та «українці» з великої літери.
Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабміну.
Чому запропонували зміни до правопису?
Авторка петиції Оксана Бульба пояснює таку пропозицію, зокрема, потребою утвердження національної гідності та ідентичності. Вона зазначає, що в час великої війни за незалежність, суверенітет та сам факт існування української нації мова є не лише засобом комунікації, а й фундаментом державності. Тому написання назви українського народу з великої літери, на її думку, має стати проявом глибокої поваги до кожного громадянина та символом незламності української нації.
Також вона згадала і про міжнародний досвід. У багатьох мовах світу написання назв представників народів та національностей з великої літери є усталеною нормою, яку в контексті ініціативи розглядають як прояв поваги до людини та її походження.
Зокрема, відповідне правило діє в англійській (Ukrainian), польській (Ukrainiec), чеській (Ukrajinec), словацькій (Ukrajinec), французькій (Ukrainien) та німецькій (Ukrainer) мовах.
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Також авторка петиції зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення в українському медіапросторі, соцмережах, публіцистиці та навіть офіційній комунікації вже сформувалася традиція написання слів «українець», «українка» та «українці» з великої літери як вияв пошани та солідарності.
Бульба згадала і про те, що чинний правопис уже допускає написання окремих слів з великої літери для підкреслення їхнього особливого значення. Наприклад: «Батьківщина», «Держава» та «Незалежність» у певних контекстах пишуть з великої літери.
Тому урядовців просять дозволити або закріпити як обов’язкове написання слів «українець», «українка» та «українці» з великої літери в усіх стилях мовлення.
Що відомо про новий правопис?
Ще 2024 року Верховний Суд України підтвердив чинність і обов'язковість застосування українського правопису, схваленого 5 років тому. Чинну редакцію погодив уряд 22 травня 2019 року.
Директор Інституту української мови Павло Гриценко наголосив, що у 2019 році правопис передали на затвердження, не погодивши навіть з Інститутом української мови остаточний варіант. Тому цей варіант містить десятки помилок та неточностей.
Правопис доопрацьовували. Новий варіант мали оприлюднити в кінці 2024 року.
- У березні 2026 року остаточно затвердили український правопис як державний стандарт. Рішення ухвалила мовна комісія на виконання постанови Верховної Ради.
- Які основні зміни в українському правописі – 2026 запам'ятати, розповідав 24 Канал.
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