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Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабміну.

Чому запропонували зміни до правопису?

Авторка петиції Оксана Бульба пояснює таку пропозицію, зокрема, потребою утвердження національної гідності та ідентичності. Вона зазначає, що в час великої війни за незалежність, суверенітет та сам факт існування української нації мова є не лише засобом комунікації, а й фундаментом державності. Тому написання назви українського народу з великої літери, на її думку, має стати проявом глибокої поваги до кожного громадянина та символом незламності української нації.

Також вона згадала і про міжнародний досвід. У багатьох мовах світу написання назв представників народів та національностей з великої літери є усталеною нормою, яку в контексті ініціативи розглядають як прояв поваги до людини та її походження.

Зокрема, відповідне правило діє в англійській (Ukrainian), польській (Ukrainiec), чеській (Ukrajinec), словацькій (Ukrajinec), французькій (Ukrainien) та німецькій (Ukrainer) мовах.

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Також авторка петиції зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення в українському медіапросторі, соцмережах, публіцистиці та навіть офіційній комунікації вже сформувалася традиція написання слів «українець», «українка» та «українці» з великої літери як вияв пошани та солідарності.

Бульба згадала і про те, що чинний правопис уже допускає написання окремих слів з великої літери для підкреслення їхнього особливого значення. Наприклад: «Батьківщина», «Держава» та «Незалежність» у певних контекстах пишуть з великої літери.

Тому урядовців просять дозволити або закріпити як обов’язкове написання слів «українець», «українка» та «українці» з великої літери в усіх стилях мовлення.

Що відомо про новий правопис?