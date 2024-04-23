Не успевают: учительница назвала недостатки школьной программы по литературе

Ученики на уроках зарубежной литературы в Украине могут не успевать осмыслить то или иное произведение. Есть такая проблема.

В таком случае школьники осмысливают произведение поверхностно. Об этом рассказала 24-летняя учительница Алина Мец из Черновцов.

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В чем недостатки современной программы по литературе

Педагог говорит, что такой подход может натолкнуть учеников на мысль, что произведение не интересно.

Например, в программе есть 2 урока на это произведение, а чтобы его лучше осмыслить нужно 4 – 5 уроков,

– говорит она.

Хотя и признается: ученики получают список литературы для прочтения на лето. Они на каникулах могут прочитать большие произведения полностью, чтобы потом на уроке только вспомнить сюжет.

Но я понимаю, что у детей есть не только зарубежная литература, но и другие предметы,

– отметила учительница.

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Все ли произведения соответствуют возрасту учеников

24-летний педагог также считает, что многие произведения рассчитаны не на тот возраст, в котором их изучают по программе.

Есть много произведений, которые хотелось бы изучать позже, чтобы их лучше понимать. Например, повесть-сказка "Маленький принц",

– отмечает она.

Ранее это произведение, по словам учительницы, изучали в шестом классе. Тогда ученики его воспринимали как сказку. Но известно, акцентировала Мец, что в этом произведении автор поднимает важные философские вопросы, которые детям в шестом классе трудно понять.

Учительница говорит, что сейчас "Маленького принца" изучают в восьмом классе, но и восьмиклассникам его изучать рано.