Так, учитывая ту же войну, часть предметов в школьной программе обновляют. В частности, говорится об истории Украины и "Защите Украины".

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Как изменения в учебной программе произойдут в 2024 году

В прошлом году министр образования Оксен Лисовой анонсировал вышеперечисленные изменения. В частности, отметил, что преподавание истории Украины в школах изменится.

Так, до 1 сентября 2024 года учебники по истории Украины претерпевают изменения. Старый учебник дополнят разделом, в частности о событиях новейшей русско-украинской войны.

Отметим также, что Минобразования разработало руководство "Как говорить о российско-украинской войне в школе? Уроки устойчивости, борьбы и побед".

Также изменят и уроки "Защиты Украины".

На обновление этого предмета будет направлено 1,74 миллиарда гривен. Средства предусмотрели для повышения квалификации учителей, закупки средств обучения и компьютеров для учебных кабинетов.

Сам предмет станет более практичным. Школьников будут учить, как обращаться в критических ситуациях, с взрывоопасными предметами, оказывать медицинскую помощь и т.д.