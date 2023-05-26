Подготовка военных – одна из ключевых задач Украины, ведь идет борьба с российскими захватчиками. Большую роль в этом процессе играет образование, так что не удивительно, что в ней произошли определенные изменения.

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Изменения в военном образовании

С начала полномасштабного вторжения россиян образовательные учреждения, готовящие военных, несколько изменили свои программы. В частности, главным фокусом стали практические занятия.

Как рассказал директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины Владимир Мирненко, вступительная кампания 2022 показала, что молодежь в Украине очень патриотически настроена. Конкурс по некоторым специальностям был на уровне 10 человек на одно место.

Наиболее популярными были высокотехнологичные специальности: пилот, кибербезопасность и информационные технологии. Все образовательные программы стали гибкими и изменяются в соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины.

Мы увеличили срок обучения в день с 6 до 10 – 12 часов. На неделю – до 72 часов, и из этих 72 часов 70% – это практические занятия, именно для отработки практических навыков на военной технике,

– отметил Мирненко.

Ожидается, что в этом году конкурс поступления на военные специальности будет еще выше.