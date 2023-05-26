Підготовка військових – одне з ключових завдань України, адже триває боротьба з російськими загарбниками. Велику роль у цьому процесі відіграє освіта, тож не дивно, що в ній відбулися певні зміни.

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Зміни у військовій освіті

З початку повномасштабного вторгнення росіян освітні заклади, які готують військових, дещо змінили свої програми. Зокрема, головним фокусом стали практичні заняття.

Як розповів директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко, вступна кампанія 2022 року показала, що молодь в Україні дуже патріотично налаштована. Конкурс на деякі спеціальності був на рівні 10 осіб на одне місце.

Найбільш популярними були високотехнологічні спеціальності: пілот, кіберпезпека та інформаційні технології. Усі освітні програми стали гнучкими та змінюються відповідно до потреб Збройних сил України.

Ми збільшили термін навчання в день з 6 до 10 – 12 годин. На тиждень – до 72 годин, і з цих 72 годин 70% – це практичні заняття, саме для відпрацювання практичних навичок на військовій техніці, – зазначив Мірненко.

Очікується, що цього року конкурс вступу на військові спеціальності буде ще вищим.