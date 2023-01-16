Сообщает, есть ли свет: украинские школьники создали уникальное устройство
Источник:Департамент образования и науки Киева
Школьники из Киева создали уникальное устройство под названием "Светобот". Благодаря ему вы узнаете, есть ли свет в вашем доме.
Так, именно ученики лицея "Научная смена" разработали Телеграмм-бота, извещающего о наличии света. Разработчики – Дмитрий и Артем Чигаревы, учащиеся математических групп.
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Украинские школьники создали устройство "Светобот"
Разработанное устройство должно помочь пользователям удаленно следить за тем, есть ли свет в их домах. Следовательно, правильно планировать свое время.
"Светобот" будет посылать вам сообщения о наличии электроэнергии в телеграмм-канал.
Создать свой бот можно по ссылке. Инструкцию по использованию добавляют.
При этом учтите: бот настроить вы можете с помощью роутера или старого смартфона. Именно благодаря питанию этих приборов бот и будет отслеживать наличие света в доме.
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Украинские школьники создали дрон
- Ученики Центра образовательных инноваций из Ивано-Франковска создали дрон для ВСУ, который поможет искать мины.
- Сейчас школьники ищут пути массового производства по изобретению, а также способы его сбыта.
- Руководитель команды Александр Аронец рассказал: инициировал разработку его ученик Юрий Тумир. Он хотел помочь ВСУ.
- Инициатор рассказал, как должен работать дрон. Он должен летать по маршруту, программируемому оператором в соответствующем приложении. Беспилотник осматривает территорию и обнаруживает взрывоопасные предметы. Встроенная компьютерная система позволяет подмечать взрывные устройства, определять их размер и тип, указывать координаты.
- К слову, дрон изготовили из экологически чистых материалов. Школьники использовали пластик, полученный из переработки кукурузы.