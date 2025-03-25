Укр Рус
Учеба Саморазвитие "Ябеда" – есть ли такое слово в украинском языке и как еще можно назвать такого человека
25 марта, 14:51
2

"Ябеда" – есть ли такое слово в украинском языке и как еще можно назвать такого человека

Алеся Кух
Основні тези
  • Слово "ябеда" существует в украинском языке, с вариантом "ябедник".
  • Синонимы к "ябеда" включают патякало, базікало, пліткар та ряд других.

Немало слов мы знаем из детских дразнилок. Иногда даже не осознаем, что они литературные и имеют еще несколько соответствий.

Вспомните, кого в вашем классе называли "ябеда"? А существует ли это слово в украинском языке, рассказывает 24 Канал, в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно".

Смотрите также Каким словом еще можно назвать "фантазера": есть несколько интереснейших вариантов

Существует ли в нашем языке слово "ябеда"

Слово "ябеда" известно нам с детства, существует даже дразнилка "Ябеда-корябеда". У каждого были знакомые во дворе, или одноклассники, которых называли "ябедами". Им обозначают лицо, которое любит доносить на других, часто по пустяковым причинам. Помните одноклассника, который о классных выходках рассказывал учительнице?

Но существует ли это слово в украинском языке? Да, существует, но еще и в версии – "ябідник".

Слово "ябеда" имеет интересную историю. Это слово имеет общие корни со словом "ябедник", и происходит от древнерусского "ябѣда" (ябеда), что означало "ссора", "спор" или даже "судебное дело". Первоначально оно могло обозначать человека, который жалуется или настаивает на своих претензиях. Похожие слова встречаются и в других славянских языках, например в русском ("ябеда") или белорусском.

Синонимами для замены слова "ябідник" служат такие слова и выражения:

  • патякало,
  • базікало,
  • язиката Хвеська (Феська),
  • бовкотун,
  • пліткар,
  • тріпло.

Оно приобрело даже остросоциальный подтекст во времена советской власти:

  • скаржник,
  • донощик,
  • наклепник,
  • осудник,
  • обмовник,
  • навушник,
  • сексот,
  • здавач.

Более того, слово совместно корневого рода, и может носить и другой смысл. Вот, например, Вика Хмельницкая приводит следующие примеры в своем тиктоке:

  1. нюня,
  2. рева,
  3. підлиза,
  4. причепа,
  5. нечупара,
  6. замазура.

В смысле, что с таким человеком (ребенком) не хотят дружить, водиться, общаться

Как еще назвать "ябеду": смотрите видео

Но осторожно с этими словами – для взрослого, они могут служить оскорблением или обвинением. Поэтому, не ограничивайтесь только одним словом, как, например, у слова "талант" есть тоже несколько вариантов.

Разнообразие в разговоре – делает собеседника интереснее!