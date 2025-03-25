"Ябеда" – есть ли такое слово в украинском языке и как еще можно назвать такого человека
- Слово "ябеда" существует в украинском языке, с вариантом "ябедник".
- Синонимы к "ябеда" включают патякало, базікало, пліткар та ряд других.
Немало слов мы знаем из детских дразнилок. Иногда даже не осознаем, что они литературные и имеют еще несколько соответствий.
Вспомните, кого в вашем классе называли "ябеда"? А существует ли это слово в украинском языке, рассказывает 24 Канал, в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно".
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Существует ли в нашем языке слово "ябеда"
Слово "ябеда" известно нам с детства, существует даже дразнилка "Ябеда-корябеда". У каждого были знакомые во дворе, или одноклассники, которых называли "ябедами". Им обозначают лицо, которое любит доносить на других, часто по пустяковым причинам. Помните одноклассника, который о классных выходках рассказывал учительнице?
Но существует ли это слово в украинском языке? Да, существует, но еще и в версии – "ябідник".
Слово "ябеда" имеет интересную историю. Это слово имеет общие корни со словом "ябедник", и происходит от древнерусского "ябѣда" (ябеда), что означало "ссора", "спор" или даже "судебное дело". Первоначально оно могло обозначать человека, который жалуется или настаивает на своих претензиях. Похожие слова встречаются и в других славянских языках, например в русском ("ябеда") или белорусском.
Синонимами для замены слова "ябідник" служат такие слова и выражения:
- патякало,
- базікало,
- язиката Хвеська (Феська),
- бовкотун,
- пліткар,
- тріпло.
Оно приобрело даже остросоциальный подтекст во времена советской власти:
- скаржник,
- донощик,
- наклепник,
- осудник,
- обмовник,
- навушник,
- сексот,
- здавач.
Более того, слово совместно корневого рода, и может носить и другой смысл. Вот, например, Вика Хмельницкая приводит следующие примеры в своем тиктоке:
- нюня,
- рева,
- підлиза,
- причепа,
- нечупара,
- замазура.
В смысле, что с таким человеком (ребенком) не хотят дружить, водиться, общаться
Как еще назвать "ябеду": смотрите видео
Но осторожно с этими словами – для взрослого, они могут служить оскорблением или обвинением. Поэтому, не ограничивайтесь только одним словом, как, например, у слова "талант" есть тоже несколько вариантов.
Разнообразие в разговоре – делает собеседника интереснее!