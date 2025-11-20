"Яблоку негде упасть" – россиянизм или нет: как еще можно метко сказать о толпе на украинском

Значение известных фразеологизмов в некоторых случаях можно понять сразу, а некоторые требуют дополнительного объяснения. А еще – на каждую ситуацию, можем иметь несколько выражений.

О значении известного выражения "яблоку негде упасть".

"Яблоку негде упасть" – что означает выражение?

Всем знакома утренняя давка в общественном транспорте или очередь перед праздниками в магазине ну и конечно – толпа на концертах, фестивалях или ярмарках.

Для такой ситуации во многих языках есть меткое выражение. Украинцы знают вариант "яблоку негде упасть". То есть выражение буквально означает – чрезвычайную тесноту, скопление людей или вещей в пространстве, недостаток пространства.

Представьте себе комнату, где так много людей, что даже яблоко, брошенное с руки, не найдет места, чтобы упасть на землю – оно непременно заденет кого-то.

Интересно, что фразеологизм кто-то считает русским, а кто-то нет. Потому что для него допустим украинский дословный перевод – "яблуку ніде впасти" или "не було де і яблукові впасти" и его можно встретить в словарях и в украинской литературе.

А там [на базарі] люду – яблукові ніде упасти ! (Анатолий Димаров).

Виходив на сцену, дивився в залу, а в ній не було де і яблуку впасти (Анатолий Хорунжий).

Впрочем, в украинском языке существует несколько образных выражений, которые передают ту же мысль и некоторые из них даже более известны и точны:

Ніде голці впасти чи голки нема де кинути;

Маковому зерну ніде впасти;

Тісно, як у вулику;

Тісно, як оселедців у бочці;

Тісно, як шпроти в банці;

Ніде ступити чи ніде ногою стати;

Натовп, як на ярмарку;

Не проштовхнутися.

В случае с иглой или маковым зерном, выражение точнее передает идею большой скученности людей или предметов.

Украинские соответствия часто апеллируют к народным образам – игла, улей, оселедці – вещей, близких к быту и традициям. Это делает выражение не просто описанием тесноты, но и частью культурной картины мира.

На ярмарку було стільки люду, що ніде голці впасти.

У вагоні люду – як оселедців у бочці.

Таким образом, выражение "яблоку негде упасть" имеет естественные и колоритные украинские соответствия, которые не только передают значение, но и сохраняют нашу языковую аутентичность.

Какой фразеологизм вам больше нравится? И каким чаще всего пользуетесь?