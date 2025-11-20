"Яблоку негде упасть" – росіянізм чи ні: як ще можна влучно сказати про натовп українською

Значення відомих фразеологізмів у деяких випадках можна зрозуміти одразу, а деякі потребують додатково пояснення. А ще – на кожну ситуацію, можемо мати кілька висловів.

Про значення відомого вислову "яблоку негде упасть", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення проєкту "СловОпис" університету Грінченка.

"Яблоку негде упасть" – що означає вислів?

Всім знайома ранкова тиснява у громадському транспорті чи черга перед святами у крамниці ну і звісно – натовп на концертах, фестивалях чи ярмарках.

Для такої ситуації у багатьох мовах є влучний вислів. Українці знають варіант "яблоку негде упасть". Тобто вислів буквально означає – надзвичайну тісноту, скупчення людей чи речей у просторі, брак простору.

Уявіть собі кімнату, де так багато людей, що навіть яблуко, кинуте з руки, не знайде місця, щоб упасти на землю – воно неодмінно зачепить когось.

Цікаво, що фразеологізм хтось вважає російським, а хтось ні. Тому що для нього допустимий український дослівний переклад – "яблуку ніде впасти" чи "не було де і яблукові впасти" і його можна зустріти у словниках та українській літературі.

А там [на базарі] люду – яблукові ніде упасти ! (Анатолій Дімаров).

! (Анатолій Дімаров). Виходив на сцену, дивився в залу, а в ній не було де і яблуку впасти (Анатолій Хорунжий).

Втім, в українській мові існує кілька образних висловів, які передають ту саму думку і деякі з них навіть відоміші і точніші:

Ніде голці впасти чи голки нема де кинути;

Маковому зерну ніде впасти;

Тісно, як у вулику;

Тісно, як оселедців у бочці;

Тісно, як шпроти в банці;

Ніде ступити чи ніде ногою стати;

Натовп, як на ярмарку;

Не проштовхнутися.

У випадку з голкою чи маковим зерням, вираз точніше передає ідею великої скупченості людей або предметів.

Українські відповідники часто апелюють до народних образів – голка, вулик, оселедці – речей, близьких до побуту та традицій. Це робить вислів не просто описом тісноти, а й частиною культурної картини світу.

На ярмарку було стільки люду, що ніде голці впасти.

У вагоні люду – як оселедців у бочці.

Таким чином, вислів "яблоку негде упасть" має природні й колоритні українські відповідники, які не лише передають значення, а й зберігають нашу мовну автентичність.

Який фразеологізм вам більше до вподоби? І яким найчастіше користуєтеся?