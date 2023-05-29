Из-за войны более миллиона украинских школьников вынуждены учиться дистанционно. К сожалению, такая возможность есть не у всех, а школы не всегда могут предоставить ноутбук.

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Ноутбуки для школьников от Японии

В пятницу, 26 мая, прошла встреча представителей МОН и Японского агентства международного сотрудничества JICA при поддержке правительства Японии. Кроме обсуждения ряда важных вопросов будущего сотрудничества Украина получила существенную техническую помощь.

Партнеры из JICA передали украинским школьникам 340 ноутбуков, чтобы они имели доступ к дистанционному обучению. Этот проект пилотный, в будущем планируется его масштабирование.

200 ноутбуков уже доставили в Киевскую и Черниговскую области, еще 140 ноутбуков отправятся в Николаевскую область.

Сегодня более 1,5 миллиона школьников в Украине обучаются дистанционно. Они находятся близко к зонам активных боевых действий или их школы разрушены. Многие ученики не имеют доступа к техническому оборудованию или интернету. Цифровые образовательные центры являются эффективным решением для продолжения обучения и социализации детей,

– сказал Дмитрий Завгородний, заместитель министра образования и науки Украины по цифровому развитию.

Образовательные центры не просто будут предоставлять детям гаджеты для обучения, но и позволят детям общаться, обмениваться знаниями и получать качественное образование, которое обеспечит им хорошее будущее.

В МОН отметили, что хотят создать около 200 образовательных центров по всей Украине, а Япония готова помочь с материальным обеспечением около половины из этого количества.