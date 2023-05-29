Через війну понад мільйон українських школярів змушені навчатися дистанційно. На жаль, така можливість є не у всіх, а школи не завжди мають можливість надати ноутбук.

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Ноутбуки школярам від Японії

У п'ятницю, 26 травня, відбулася зустріч представників МОН та Японського агентства міжнародного співробітництва JICA за підтримки уряду Японії. Окрім обговорення ряду важливих питань щодо майбутньої співпраці Україна отримала суттєву технічну допомогу.

Партнери з JICA передали українським школярам 340 ноутбуків, аби вони мали доступ до дистанційного навчання. Цей проєкт пілотний, у майбутньому планується його масштабування.

200 ноутбуків вже доставили у Київську та Чернігівську області, ще 140 ноутбуків вирушать у Миколаївську область.

Сьогодні понад 1,5 мільйона школярів в Україні навчаються дистанційно. Вони перебувають близько до зон активних бойових дій або їхні школи зруйновано. Багато з учнів не мають доступу до технічного обладнання або інтернету. Цифрові освітні центри є ефективним рішенням для продовження навчання та соціалізації дітей,

– сказав Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку.

Освітні центри не просто надаватимуть дітям гаджети для навчання, а й дозволять дітям спілкуватися, обмінюватися знаннями та здобувати якісну освіту, яка забезпечить їм хороше майбутнє.

У МОН зазначили, що хочуть створити близько 200 освітніх центрів по всій Україні, а Японія готова допомогти з матеріальним забезпеченням приблизно половини з цієї кількості.