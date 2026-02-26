По словам чиновницы, обратным эффектом может быть желание снова поднять вопрос об "отстаивании права" на использование русского языка.
Интересно! В Украине хотят запретить обучение на русском языке в частных школах.
Заметим, что, в соответствии с законодательством, педагоги должны в рамках образовательного процесса (не только на уроках, но и на переменах и т.д.) общаться только на государственном языке. Относительно учеников такого обязательного правила нет.
Напомним, что в ноябре 2025 года нардеп Наталья Пипа зарегистрировала законопроект, что должно способствовать большей украинизации учебных заведений. В случае принятия этого документа основатель, руководитель, педагог получат как обязанность способствовать созданию украиноязычной среды. То есть принимать меры, чтобы ученики и студенты разговаривали на украинском языке. Делать это можно благодаря беседам, разъяснением и поощрением.
Что говорят украинцы?
Украинцы в свою очередь под постом Андрея Черныха в фейсбуке устроили дискуссию относительно этого заявления заместителя главы МОН.
А можно широко пропагандировать украинский язык, снимать фильмы, печатать книги, переводить на украинский язык классику зарубежной литературы, заполнять Интернет и медиапространство и постепенно все станет на свои места, говорить на русском станет немодно и неинтересно. А запрещать, накладывать штрафы – это дно. Но ведь это сложно и долго, проще запретить.
В государственных учреждениях – только государственный язык – так всюду в мире. Пока у нас будет толерироваться язык убийц и палачей, а часто на нем разговаривают именно их потомки, до тех пор будет лишний повод для их "освобождения".
Учителя должны общаться исключительно на украинском, тогда, вероятно, и ученики подтянутся.
Надо начинать с пенсионеров – ректоров, проректоров, деканов, гарантов, которые первые, кто говорят на русском или тяжелой азировке.
А что та заместительница делает в МОН с таким толерированием языка оккупанта и агрессора?
Как можно научить детей говорить всегда на украинском, если учителя на уроках говорят на украинском, а на переменах на русском, насаждая ученикам образ двуликого Януса? Сковорода советовал воспитывать собственным примером.
Учителя, которые так делают (общаются на русском или потакают ученикам), профнепригодны хотя бы по выполнению своих воспитательных обязанностей.
Поезжайте по школам и запретите. Сами. Не распоряжениями, а действиями. Приехали, топнули ногой и сказали: "Запрещаю"! А учителя переймут неоценимый опыт запрета.
В сети дискуссия по языковому вопросу в школах / скриншот сообщения
Что говорят о запрете русского языка в школах?
- Глава МОН Оксен Лисовой раскритиковал учителей за общение на русском на русском языке за пределами уроков.
- Он назвал "лицемерием" практику, когда педагоги преподают на украинском, а в коридорах или на переменах общаются на языке агрессора.
- Нардепы при этом предлагали запретить частным школам осуществлять обучение на русском языке и зарегистрировали соответствующий законопроект.
- Языковой омбудсмен Елена Ивановская сказала Суспильному, что родители учеников редко подают жалобы на учителей из-за общения на русском языке на уроках. Они не хотят открыто конфликтовать с администрацией.
- В ее Офисе отметили: если вы хотите пожаловаться на нарушение языкового законодательства, надо предоставить доказательства.