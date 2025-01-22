На каком языке украинцы общаются дома и какой считают родным

В 2024 году украинский язык родным назвали 78% опрошенных граждан нашего государства. А еще в 2017 году таких было 68%, в 2015 году – 60%, в 2006 году – 52%.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные опроса. При этом и украинский, и русский одинаково являются родными языками для 13% опрошенных.

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На каком языке украинцы общаются дома

В 2006 году оба языка были родными для 16% респондентов, в 2015 году – для 22%. Родным русским язык считает 6% опрошенных. В 2006 году таких было 31%, в 2015 году – 15%.

Разговаривают дома только или преимущественно на украинском 70,5% опрошенных. В 2015 году таких было 50%, в 2006 году – 46%.

Общаются дома только или преимущественно на русском 11% опрошенных. В 2015 году таких было 24%, в 2006 году – 38%.

Разговаривают в основном и на украинском, и русском 18% (в 2015 году – 25%, в 2006 году – 15%).



Какой язык является родным для украинцев / Центр Разумкова

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На каком языке украинцы общаются вне дома

Общаются за пределами дома (на работе, в учебных заведениях) только или преимущественно на украинском 72% опрошенных. В 2023 году таких было 65%, в 2015 году – 46%.

Только или преимущественно на русском – 8% опрошенных (в 2023 году – также 8%, в 2015 году – 24%).

Разговаривают вне дома и на украинском и на русском 20% (в 2023 году – 26%, в 2015 году – 29%).