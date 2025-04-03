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3 апреля, 22:39
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Креминь назвал город, который лидирует в нарушении языкового закона

Мария Волошин
Основні тези
  • В первом квартале 2025 года Уполномоченный по защите государственного языка получил 646 обращений о нарушениях языкового закона, больше всего из которых касаются Киева.
  • Основные жалобы касаются сферы обслуживания, наружной рекламы и образовательной отрасли, в частности на университеты и интернет-представительства.
  • Киев является лидером по количеству жалоб, что указывает на необходимость усиления контроля со стороны городских властей за выполнением языкового закона.

В первом квартале 2025 года Уполномоченный по защите государственного языка получил 646 обращений о нарушении языкового закона. Больше всего обращений было из столицы Украины.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Уполномоченного в фейсбуке. Он обнародовал подробные данные.

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Откуда поступило больше всего обращений

Больше всего сообщений поступило:

  • из Киева (261 обращение);
  • Одесской области (84);
  • Харьковской области (71);
  • Днепропетровщины (69);
  • Киевской области (22);
  • Донецкой области (22).

Больше всего жалоб языковой омбудсмен получил:

  • на сферу обслуживания (307 обращений), из них – 175 касались интернет-представительств;
  • наружную рекламу (128 обращений);
  • образовательную отрасль (54 жалобы, больше всего за январь-март 2025 – на университеты (17). Остальные – о нарушении законодательства педагогическими и научно-педагогическими работниками учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего и высшего образования.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что проблемы с соблюдением языкового законодательства существуют по всей Украине. Однако больше всего их есть в столице и городах-миллионниках – Одессе, Харькове и Днепре.


Нарушение языкового закона / Уполномоченный по защите государственного языка

Столица – стабильный лидер по количеству старг. Это указывает на необходимость со стороны городской власти усилить контроль за выполнением языкового закона,
– отметил Кремень.

По результатам рассмотрения обращений граждан Уполномоченный будет принимать меры реагирования, в частности проводить мероприятия государственного контроля и накладывать санкции, предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях.