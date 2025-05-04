Креминь рассказал, сколько учеников в Украине учатся на русском языке
- В украинских школах 345 учеников учатся на русском языке.
- Есть школьники, которые изучают русский как второй иностранный.
В украинских школах 345 учеников учатся на русском языке. Также есть школьники, которые изучают этот язык как второй иностранный.
Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь во время брифинга. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Эспрессо.
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Сколько учеников в Украине изучают русский язык
Креминь отметил: проблемы, которые есть у нас в сфере образования, – это режим двуязычия.
На сегодня мы имеем только 345 учеников – в 1000 раз меньше – которые учатся на русском. Еще 109 изучают его как второй иностранный. Несмотря на то, что недавно вышло социологическое исследование, которое касалось намерений, желаний и других прихотей родителей, на каком бы языке должны были учиться их действия, речь шла и о русском,
– заявил языковой омбудсмен.
В то же время сейчас, по его словам, почти 100% школ обучают детей на украинском. И это независимо от региона, места пребывания национальных сообществ.
Кремень отметил, что такая статистика лучше, если сравнивать с той критической цифрой, которая была 2 – 3 года.
Ранее мы информировали о том, что в школах проверяют употребление государственного языка.