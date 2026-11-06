Языковой омбудсмен призвала усилить мягкую украинизацию

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Об этом она заявила во время презентации результатов мониторингового исследования по вопросам использования государственного языка в образовательном процессе учреждений профессионального образования. Исследование проводила Государственная служба качества образования.

Что предлагает языковой омбудсмен

Ивановская говорит, что учителя и преподаватели должны учитывать рекомендации по результатам языковых исследований и работать совместно с детьми и родителями.

Языковой вопрос – это вопрос национальной безопасности. Поэтому пора сочетать мягкую украинизацию с более требовательным отношением к соблюдению закона. Каждый раз после таких мониторинговых исследований составляются рекомендации, как повлиять на ситуацию. Учителя и преподаватели должны принимать их во внимание и работать с детьми и родителями вместе– подчеркнула омбудсмен.

Какова языковая ситуация в учебных заведениях

По данным исследования, во время учебных занятий исключительно на украинском языке общаются 94% педагогов и 60% студентов профтехучилищ.

Авторы исследования отмечают, что более широкое использование украинского языка сдерживают прежде всего устоявшиеся коммуникативные привычки, языковая среда и особенности информационного пространства, а не уровень языковой подготовки.

Во время занятий преобладает украинский язык, а в общении с одногруппниками, друзьями и в семье языковые практики более разнообразны. Студенты чаще, чем преподаватели, сочетают украинский и русский языки.

Исследование также выявило региональные различия. На Западе исключительно на украинском языке во время занятий общаются 80,1% опрошенных студентов, в других макрорегионах – от 49,9% до 55,8%.

Дома исключительно на украинском общаются 69% студентов на Западе, 37,1% – в Центре, 29,5% – на Севере, 27,1% – на Юге, 24,8% – в Киеве и 19,7% – на Востоке.

Среди педагогов использование исключительно украинского языка выше во всех макрорегионах, а территориальные различия во время занятий менее выражены.

Различия наблюдаются и в потреблении контента: преподаватели чаще выбирают украиноязычный контент. Среди студентов и родителей более распространено сочетание украиноязычного и русскоязычного контента.