Мовна омбудсменка закликала посилити м'яку українізацію

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Про це вона заявила під час презентації результатів моніторингового дослідження щодо функціонування державної мови в освітньому процесі закладів професійної освіти. Його проводила Державна служба якості освіти.

Що пропонує мовна омбудсменка

Івановська каже, що вчителі та викладачі повинні враховувати рекомендації за результатами мовних досліджень і працювати спільно з дітьми та батьками.

Мовне питання – це питання національної безпеки. Тож час м’яку українізацію поєднувати з більш вимогливим ставленням до дотримання закону. Щоразу після таких моніторингових досліджень складаються рекомендації, як вплинути на ситуацію. Учителі, викладачі мають брати їх до уваги та працювати з дітьми та батьками разом– наголосила омбудсменка.

Яка мовна картина у закладах освіти

За даними дослідження, під час навчальних занять виключно українською спілкуються 94% педагогів і 60% студентів профтехів.

Автори дослідження наголошують, що ширше використання української стримують передусім сформовані комунікативні звички, мовне середовище та особливості інформаційного простору, а не рівень мовної підготовки.

Під час занять переважає українська, а у спілкуванні з одногрупниками, друзями та в родині мовні практики є різноманітнішими. Студенти частіше за педагогів поєднують українську та російську мови.

Дослідження також виявило регіональні відмінності. На Заході виключно українською під час занять спілкуються 80,1% опитаних студентів, в інших макрорегіонах – від 49,9% до 55,8%.

Удома виключно українською спілкуються 69% студентів на Заході, 37,1% – у Центрі, 29,5% – на Півночі, 27,1% – на Півдні, 24,8% – у Києві та 19,7% – на Сході.

Серед педагогів використання виключно української є вищим у всіх макрорегіонах, а територіальні відмінності під час занять менш виражені.

Відмінності є і в споживанні контенту: педагоги частіше обирають українськомовний. Серед студентів і батьків більш поширене поєднання українськомовного та російськомовного контенту.