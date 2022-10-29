"Похоронит ЗНО": Кабмин назначил человека экс-регионала директором УЦОКО
Источник:Тарас Мельничук
Во время полномасштабной войны пророссийские политики и экс-регионалы либо бежали из Украины, либо стараются не показываться на публике.
Однако есть и такие, которые не прочь дальше работать или снова стать должностными лицами. В частности, управлять изменениями в украинском образовании.
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Кабмин назначил человека экс-регионала директором УЦОКО
Так, постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин назначил Эдуарда Цирулика директором Украинского центра оценки качества образования. УЦОКО, к слову, организует ВНО. Назначение прошло 28 октября.
До этого Эдуард Цирулик работал начальником отдела по организации корпоративного управления в Национальном авиационном университете.
"Знак благодарности" Шкарлета
На новое назначение правительства остро отреагировала нардеп Инна Совсун. На своей странице в "Фейсбуке" накануне она написала о вероятности такого решения.
Нардеп уточнила, что она с коллегами переживала, что поездка Шкарлета и Луцкого в Канаду на заседание Ассамблеи Международной организации гражданской авиации станет тратой средств украинцев. Однако у этой поездки есть еще и другой результат.
Злые языки пишут, что теперь Шкарлет в знак благодарности планирует назначить нового руководителя УЦОКО, который занимается ВНО. И знаете кто им станет? Эдуард Цирулик – начальник отдела НАУ, человек Луцкого,
– писала накануне этого назначения Совсун.
Цирюлик "похоронит самую успешную реформу образования"
Совсун также уточнила, что новоназначенный директор УЦОКО – "человек Луцкого". То есть ректора Национального авиационного университета Максима Луцкого, который также является экс-нардепом от "Партии регионов" и кумом Дмитрия Табачника – экс-главы МОН времен бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.
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По ее мнению, назначение Цирулика окажет негативное влияние на дальнейшую судьбу ВНО: похоронит самую успешную реформу образования за все времена.
Назначение человека от мошенника Луцкого похоронит самую успешную реформу в образовании за все времена – ВНО. Вступить в желаемый вуз без взяток и кумовства, исключительно благодаря знаниям – станет невозможно,
– считает Инна Совсун.
Колаборантка в одном из облцентров Украины будет дальше учить детей
- Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев также сообщил, что суд признал виновной в коллаборационизме учительницу из Житомира. Однако она будет в дальнейшем работать с детьми.
- Рассказывает им про "адиннарот", называя трагедию Бучи "фейком", убежден Горбачев.
- Образовательный омбудсмен уточнил, что учительницу-коллаборантку должны были наказать лишением права работать по профессии сроком на 10 лет. Но учительнице из Житомира не запретили работать в школе.
- По словам Горбачева, она снова сможет "травить детей российской пропагандой".
- Образовательный омбудсмен при этом считает, что "что-то не так в наших законах...".