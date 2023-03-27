Ученые рассмотрели, какие виды домашних задач, в каком объеме и для каких возрастов наиболее эффективны. Результаты были опубликованы в британском методоисследовании Teaching and Learning Toolkit.

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Как домашнее задание влияет на успеваемость учеников

В общем, домашние задания положительно влияют на учеников в начальной и средней школе. Но ученые отмечают, что качество поставленных задач важнее, чем количество требуемой от ученика работы.

Есть доказательства, что влияние домашнего задания уменьшается, когда учащиеся тратят на него больше времени. Ученые заключили, что наиболее эффективно – это давать задачи по определенному предмету дважды в неделю.

Ученые также выяснили, что очень важна связь домашнего задания с изученным в школе. Для максимизации влияния также необходимо, чтобы ученики получали качественную обратную связь по своей работе.



Школьница делает домашнее задание / Фото Pexels

Исследования показали, что в средней школе влияние домашней задачи на успешность больше, чем в начальной. Одинаковые положительные эффекты наблюдали для чтения, математики и естественных наук.

Большинство домашних заданий ученики выполняют индивидуально, однако исследования показали, что задачи, ориентированные на сотрудничество одноклассников, более полезны. Использование цифровых технологий обычно повышает эффективность упражнения.

Данные также свидетельствуют, что домашнее задание нельзя использовать в качестве наказания за плохую успеваемость.

Какие задачи наиболее эффективны

Домашними задачами в начальной школе являются, как правило, чтение или отработка орфографии и цифр. Однако задачи также могут включать развитие исследовательских навыков или подготовку к контрольной.

В начальной школе в целом действуют те же принципы в отношении домашних заданий – например, четкая связь задачи с классной работой и учет оптимального объема задания – конечно, меньшего для младших школьников, чем для старших.

В то же время, домашние задания в средних школах обычно включают завершение заданий, поставленных на уроках, подготовку к задачам на будущих занятиях, курсовые проекты, повторение в рамках подготовки к контрольным и экзаменам.

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Домашнее задание позволяет учащимся учиться самостоятельно – практиковать и закреплять навыки, проводить углубленные исследования, готовиться к урокам или повторять материал к экзаменам.

Школам следует учитывать ключевые моменты в постановке домашних задач, в частности:

качество задач должно преобладать над количеством;

задачи должны быть тщательно разработаны и напрямую связаны с обучением в классе;

учащиеся должны четко осознавать цель задачи;

учителя должны понимать, что нужно ученику для выполнения задания (например, компьютер или смартфон), и предложить выход из ситуации, чтобы каждый и каждая могли выполнить задание;

учителя должны учить детей учиться;

чтобы задачи были полезны, школьники и школьницы должны получать от учителя высококачественную обратную связь;

необходим мониторинг влияния домашней задачи на вовлеченность учащихся, их прогресс и достижения;

учителям следует избегать использования домашних заданий в качестве наказания за неуспеваемость.

Кроме того, важно, чтобы учащиеся четко поняли цель домашней задачи (например, расширить знания в определенной сфере или развить свободное владение определенными навыками).