Науковці розглянули, які види домашніх завдань, у якому обсязі й для яких вікових груп найефективніші. Результати опублікували в британському метадослідженні Teaching and Learning Toolkit.

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Як домашнє завдання впливає на успішність учнів

Загалом домашні завдання позитивно впливають на учнів в початковій та середній школі. Але вчені зазначають, що якість поставлених завдань важливіша, ніж кількість роботи, яку вимагають від учня.

Є докази, що вплив домашнього завдання зменшується, коли учні витрачають на нього більше часу. Вчені зробили висновок, що найефективніше – це давати завдання з певного предмета двічі на тиждень.

Науковці також з'ясували, що дуже важливим є зв’язок домашнього завдання із вивченим у школі. Для максимізації впливу також потрібно, щоб учні отримували якісний зворотний зв’язок щодо своєї роботи.



Школярка робить домашнє завдання / Фото Pexels

Дослідження показали, що в середній школі вплив домашнього завдання на успішність більший, ніж у початковій. Однакові позитивні ефекти спостерігали для читання, математики і природничих наук.

Більшість домашніх завдань учні й учениці виконують індивідуально, проте дослідження показали, що завдання, орієнтовані на співпрацю однокласників, корисніші. Використання цифрових технологій зазвичай також підвищує ефективність вправи.

Дані також свідчать, що домашнє завдання не можна використовувати як покарання за погану успішність.

Які завдання найефективніші

Домашніми завданнями в початковій школі є, як правило, читання або відпрацювання орфографії та лічби. Однак завдання також можуть включати розвиток дослідницьких навичок або підготовку до контрольної.

У початковій школі загалом діють ті самі принципи щодо домашніх завдань – наприклад, чіткий зв’язок завдання з класною роботою і врахування оптимального обсягу завдання – звісно, меншого для молодших школярів, ніж для старших.

Водночас домашні завдання в середніх школах зазвичай включають завершення завдань, поставлених на уроках, підготовку до завдань на майбутніх заняттях, курсові проєкти, повторення в межах підготовки до контрольних та іспитів.

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Домашнє завдання дає змогу учням навчатися самостійно – практикувати й закріплювати навички, проводити поглиблені дослідження, готуватися до уроків або повторювати матеріал до іспитів.

Школам варто зважати на ключові моменти в постановці домашніх завдань, зокрема:

якість завдань повинна переважати над кількістю;

завдання мають бути ретельно розроблені й прямо пов’язані із навчанням у класі;

учні повинні чітко усвідомлювати мету завдання;

учителі мають розуміти, що потрібно учневі для виконання завдання (наприклад, комп’ютер чи смартфон), і запропонувати вихід із ситуації, щоб кожен і кожна могли виконати завдання;

учителі повинні навчати дітей учитися;

щоб завдання були корисними, школярі й школярки мають отримувати від учителя високоякісний зворотний зв’язок;

необхідний моніторинг впливу домашнього завдання на залученість учнів, їхні прогрес і досягнення;

учителям слід уникати використання домашніх завдань як покарання за неуспішність.

Крім того, важливо, щоб учні чітко зрозуміли мету домашнього завдання (наприклад, розширити знання в певній сфері чи розвинути вільне володіння певними навичками).